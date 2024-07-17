日本國腳防中涉偕兩男子性侵女子被捕 今月250萬歐投德甲緬恩斯
撰文：顏銘輝
出版：更新：
日本傳媒報道，今夏剛轉投德甲緬恩斯的日本國腳佐野海舟因性侵被捕。這位23歲防守中場涉嫌在本月14日凌晨夥同另外兩位廿多歲的男子，在東京一間酒店性侵一位三十多歲的女子。該名女子事發後報警，警方在酒店附近拘捕佐野海舟等3名涉案男子。據報在事發前，那3名男子與女事主一起用膳。
《NHK》及《讀賣新聞》等多間日本傳媒今早廣泛報道，日本國腳佐野海舟涉性侵被捕。報道引述調查人員，佐野海舟被指於本月14日約凌晨4時，於東京文京區湯島的一間酒店，偕兩名二十多歲男子，合謀性侵一位三十來歲的女子。該名女子事後打110緊急電話報警，警方在酒店附近拘捕涉案的3名男子。
報道稱，事發前佐野海舟等3名涉案男子與女事主一起用膳。警方正調查事情細節。
23歲的佐野海舟司職防中，去年11月入選日本大國腳出戰世界盃外圍賽，在主場大勝緬甸5：0一役後備上陣。今年初，佐野海舟入選亞洲盃大軍名單，代表日本參加卡塔爾亞洲盃，最終日本八強不敵伊朗止步。他至今4次代表日本隊上陣。
佐野海舟之前效力日職的鹿島鹿角，今夏獲德甲的緬恩斯垂青，登陸歐洲聯賽，簽約4年，據報其轉會費為250萬歐元。佐野海舟今月初飛到德國簽約，成為球會史上第三位日本球員，前兩人是岡崎慎司及武藤嘉紀。由於佐野海舟剛踢完半季日職，獲球會給予額外假期，原定7月21日參加球隊季前操練。
足球｜岡崎慎司退役 與香川真司之間珍貴的「Shinji」情誼U23亞洲盃｜90+9撲12碼成日本捧盃英雄 網民力捧「光頭林源三」日職｜町田澤維亞居榜首 校隊教練領小國腳與失意韓援創佳績英超︱遠藤航曾以為加盟利物浦無望 「一生中就是等待這機會」英聯賽盃｜遠藤航完勝車路士億萬中場 1億鎊買不到的沉穩歷練亞洲盃︱日本出局板倉滉自認罪人 森保一解釋為何遲遲不變陣