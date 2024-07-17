日本國腳防中涉偕兩男子性侵女子被捕　今月250萬歐投德甲緬恩斯

日本傳媒報道，今夏剛轉投德甲緬恩斯的日本國腳佐野海舟因性侵被捕。這位23歲防守中場涉嫌在本月14日凌晨夥同另外兩位廿多歲的男子，在東京一間酒店性侵一位三十多歲的女子。該名女子事發後報警，警方在酒店附近拘捕佐野海舟等3名涉案男子。據報在事發前，那3名男子與女事主一起用膳。



佐野海舟去年底獲選入日本隊，今月獲緬恩斯青睞，本身有大好前途。（Getty Images）

《NHK》及《讀賣新聞》等多間日本傳媒今早廣泛報道，日本國腳佐野海舟涉性侵被捕。報道引述調查人員，佐野海舟被指於本月14日約凌晨4時，於東京文京區湯島的一間酒店，偕兩名二十多歲男子，合謀性侵一位三十來歲的女子。該名女子事後打110緊急電話報警，警方在酒店附近拘捕涉案的3名男子。

佐野海舟有入選今年初的亞洲盃大軍名單。（Getty Images）

報道稱，事發前佐野海舟等3名涉案男子與女事主一起用膳。警方正調查事情細節。

佐野海舟今月初從鹿島鹿角加盟德甲緬恩斯，據報轉會費為250萬歐。（Instagram）

23歲的佐野海舟司職防中，去年11月入選日本大國腳出戰世界盃外圍賽，在主場大勝緬甸5：0一役後備上陣。今年初，佐野海舟入選亞洲盃大軍名單，代表日本參加卡塔爾亞洲盃，最終日本八強不敵伊朗止步。他至今4次代表日本隊上陣。

佐野海舟今月初到德國簽約，其後獲球會批出額外假期，原定7月21日歸隊訓練。（Instagram）

佐野海舟之前效力日職的鹿島鹿角，今夏獲德甲的緬恩斯垂青，登陸歐洲聯賽，簽約4年，據報其轉會費為250萬歐元。佐野海舟今月初飛到德國簽約，成為球會史上第三位日本球員，前兩人是岡崎慎司及武藤嘉紀。由於佐野海舟剛踢完半季日職，獲球會給予額外假期，原定7月21日參加球隊季前操練。