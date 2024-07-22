F1匈牙利站｜皮亞斯特利奪生涯首冠　麥拿侖一個決定變隊友大考驗

F1（一級方程式）匈牙利站是屬於麥拿侖的周末，由排位賽贏到正賽，相隔兩年多再度包辦冠﹑亞軍，澳洲車手皮亞斯特利（Oscar Piastri）更取得生涯首個分站冠軍，今天應該很高興吧。

23歲的皮亞斯特利衝過終點後，但他沒有失聲高叫，只是透過無線電淡淡的留下「多謝大家，多謝你們的協調」。皮亞斯特利的生涯首勝，卻是「來得不易」。

今站全場領先的麥拿侖車隊，因為兩次進入維修站的次序，最後20圈同時上演一場「大龍鳳」，令匈牙利站增添娛樂性。



F1匈牙利站｜韋斯達賓排位不敵麥拿侖 狠批紅牛：有些人要醒醒

在匈牙利的Hungaroring賽道，爬頭從來不易，起步包辦頭排的麥拿侖車隊，早段已經拉開距離，中段更有超過10秒的優勢，再度「包Q」贏冠﹑亞軍都只是時間問題。

在賽道上動作最多的，非紅牛車手韋斯達賓莫屬，這名三屆世界冠軍因為車隊兩次維修站策略失誤，直至中後段已無競爭力，大有可能失落頒獎台。「韋少」透過無線電鬧爆車隊，更直言「靠自己好過」，他更放開懷抱鬥車，與咸美頓在賽道上格鬥，因為遲煞車而撞向咸美頓的右前胎，導致整架戰車離地，幸好其後仍然可以作賽，這一幕算得上是賽道最激烈的畫面。

韋斯達賓嘗試爬頭，結果撞向咸美頓的戰車至飛起。（Twitter截圖）

麥拿侖的車手大考驗

匈牙利站的無線電大概比賽事本身更精彩，多得領先的麥拿侖。皮亞斯特亞甫起步已超越排頭位的隊友諾里斯，但在今站兩次進入維修站，同樣是次席的諾里斯先換胎，更在第二次入站後爬頭，取回領先位置。

麥拿侖兩次皆以諾里斯入站先，難免產生諾里斯是一號車手的感覺，想將冠軍交回這名英國車手，並繼續在車手榜力追韋斯達賓，原來這是錯覺。

麥拿侖的維修站策略引起不少混亂。（路透社）

當麥拿侖進行第二次換胎時，兩名車手的比賽工程師各自與兩人溝通，一邊安撫皮亞斯特利，「Lando先入站因為要確保他在咸美頓的前方」，另一方面則向諾里斯強調，「你的領先位置只是暫時的，當他（皮亞斯特利）追近時，我們會交換位置。」

諾里斯的比賽工程師約瑟夫（Will Joseph），特意向諾里斯檢查無線電，確保對方收到指令，然後多次指示諾里斯，在4號彎及11號彎「收一收」，好讓皮亞斯特利跟近，但這名澳洲車手偏偏有失誤，與諾里斯的差距愈來愈遠。

愈來愈接近完成賽事，諾里斯依然做快圈，約瑟夫再三敦促諾里斯減慢，Lando隨即疑問：「咁點樣唔Box佢（皮亞斯特利）先？」這問題一針見血，若然麥拿侖將次序交換，先召皮亞斯特利入站，場面就不會如此尷尬，而麥拿侖當時擔心的咸美頓，當刻仍非威脅，就算諾里斯較遲入站，相信對大局沒有太大的影響。

諾里斯一句「KO」車隊後，一直未有應機，他的工程師約瑟夫軟硬兼施，基本上每圈也提醒他減速，直至最後10圈，諾里斯終於回應：「佢追到埋嚟先再講。」當時他與皮亞斯特利的距離超過5秒。

賽事一圈﹑一圈地過，麥拿侖愈來愈焦急，從約瑟夫的無線電充分感覺到，「唔好唔記得每個星期日開會講過乜」﹑「老友，我而家係保護緊你」﹑「你要爭世界冠軍，唔好無車隊同隊友幫手」。

第68圈，諾里斯終於收慢，皮亞斯特利在直路過頭，麥拿侖這場「大龍鳳」終於告一段落，車房一眾手足看來鬆一口氣，衝線後興奮如昔。皮亞斯特利的生涯首勝「得來不易」，衝線後未見太興奮，「多謝大家，多謝你們的協調，對不起，我令到調位變得更困難。」

第68圈，諾里斯終於讓出位置。（Twitter截圖）

作為車手，當然希望贏冠軍，諾里斯領先時卻陷入兩難，車手與團隊之間的角力，他最終揀選後者。諾里斯離開戰車後，第一時間上前恭賀隊友，兩人在等待訪問時亦有講有笑，二人之間似乎未見芥蒂。

諾里斯賽後與皮亞斯特利如常有講有笑。（路透社）

「放棄領先位置，對所有車手都是個艱難的決定。」諾里斯賽後坦言，並同時強調，將位置讓回隊友是個「公平」的舉動，「車隊先讓我入站，然後我有機會領先，是車隊的決定所以我才可帶頭，所以我把位置讓給他也是合理的。」

諾里斯本想在最後一圈才讓位，但車隊表示：「若有安全車怎辦？」他隨即乖乖讓位，諾里斯直言隊友過往多次協助他，而今站對方表現更佳，比他自己更值得奪冠。

麥拿侖相隔兩年多再度包辦冠﹑亞軍。（路透社）