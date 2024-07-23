巴黎奧運開幕禮持續更新｜周五深夜塞納河揭幕　料港隊第82隊進場

巴黎奧運開幕禮在香港時間周五（26日）深夜舉行，港台電視32台、HOY TV 77台、TVB 81翡翠台及ViuTV 99台免費直播。

今屆奧運一改以往在主場館開幕的傳統，破天荒在著名地標塞納河舉行開幕禮，本文持續更新開幕禮的最新情況。



【7月18日】法國政府開始限制塞納河畔（Seine River）附近範圍，架起大量圍欄，遊客和當地居民必須申請並出示QR Code方能通過。巴黎市中心多個地鐵站亦已關閉，開幕禮兩天後才重新開放。

巴黎奧運｜塞納河一帶加強保安。（Getty Images）

巴黎奧運｜塞納河一帶加強保安。（Getty Images）

巴黎奧運｜塞納河畔已搭建觀眾席，為開幕禮最後準備。（Getty Images）

巴黎奧運開幕禮基本資料

巴黎時間：2024年7月26日（星期五）晚上7：30

香港時間：2024年7月27日（星期六）凌晨1：30

香港隊進場順序：82

香港隊持旗手：張家朗﹑何詩蓓



電視直播：

港台電視32台：深夜1時至5時

HOY TV 77台：晚上11時至深夜5時15分

TVB 81翡翠台：深夜1時至5時

ViuTV 99台：深夜12時30分至5時30分



巴黎奧運開幕禮焦點

1. 塞納河上舉行

巴黎奧運以「創新」為宗旨，開幕禮有別於過往在大型綜合運動場舉行，破天荒移師著名地標塞納河上演。備受關注的各代表團運動員進場儀式，將以遊船運載205個代表團，沿途舉行各種表演，開幕禮整條路徑全長6公里，由奧斯特利茨橋出發，穿越巴黎市中心，以巴黎十六區的特羅卡德羅為終點。

特羅卡德羅為夏樂宮所在地，正好與艾菲爾鐵塔相對望，該處將會舉行開幕禮的最後部份，包括傳統文化表演。

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夜景中塞納河舉行的奧運開幕禮令人期待。（Getty Images）

2. 預計港隊第82隊進場

開幕禮穿各支代表團的出場次序，將根據主辦國語言的字母順序。奧運起源地希臘依然是首支進場的隊伍，難民隊緊隨其後。

相關資料有待官方正式公布，根據維基，香港（法文Hong Kong, Chine）排第82，在洪都拉斯之後、匈牙利之前；東道主法國最後進場，後屆及下屆主辦國澳洲及美國，將排尾三及尾二亮相。

3. 各國陸續公布持旗手

各個代表團陸續公布開幕禮持旗手人選，香港隊由張家朗與何詩蓓兩名東京奧運獎牌得主持旗，眾望所歸。

至於其他代表團持旗手，最具星味的當數NBA球星勒邦占士為美國持旗，希臘的持旗手是「字母哥」艾迪杜高普，廣為香港球迷熟悉的戴資穎將領中華台北進場，意大利選擇跳高美男譚貝利（Gianmarco Tamberi）最具睇頭，曾效力利物浦的拿比基達（Naby Keita），亦為幾內亞持旗。至於壓軸出場的東道主法國，將由奧運金牌泳手Florent Manaudou與45歲的女子鐵餅名將Mélina Robert-Michon領軍。

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即將7戰奧運的女子鐵餅名將與奧運金牌泳手，將會持旗領東道主法國壓軸出場。（Getty Images）

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