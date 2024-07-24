巴黎奧運｜運動員測試紙板床有幾硬淨 「跳水王子」戴利認證堅挺
撰文：威廉神
出版：更新：
巴黎奧運即將在星期五（26日）晚開幕，各地運動員陸續入住巴黎奧運選手村。除了冷氣問題外，選手村的紙板床亦成為運動員的焦點。
為環保，上屆東京奧運開始引入紙板床，今屆巴黎奧運續用這個安排。紙板床曾被外國傳媒稱為「反性愛床」，但不少運動員拍片實測，指紙板床都相當硬淨，包括英國「跳水王子」戴利。
巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽
巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌
30歲的戴利（Tom Daley）日前拍片放上社交平台，測試巴黎奧運選手村的紙板床。在片段中，他先用介紹紙板床，由床頭影到床腳，又用手敲打。之後是戲玉，他站在床上原地踩踏，並跳了幾下，紙板床都穩如泰山。戴利第5次出戰奧運，他在上屆贏得雙人10米台金牌。奧運的官方帳號亦在戴利的片段下留言，表示喜歡這段片。
+2
戴利以外，兩位澳洲網球手莎維爾（Daria Saville）及艾倫佩雷絲（Ellen Perez）亦測試過紙板床，測試方法更激烈。在她們於社交網站分享的片段見到，她們在床上用阻力帶練跑、深蹲跳、不斷上落床、插水式跳上床、擲網球拍、練步法等，經過連串運動後，她們看來累透，但紙板床沒有什麼問題。
+4
在3年前的東京奧運，以色列棒球隊挑戰極限，看看幾多個人可以跳爛紙板床，最後他們可以9個人站到床上一起跳。不知今屆有沒有運動團隊會重複這個測試？
東京奧運｜以色列棒球隊挑戰紙板床極限 玩爛張床需要幾多個人？
【上屆奧運，以色列棒球隊挑戰紙板床極限（按圖放大）】
+2
巴黎奧運｜美媒預測港隊奪4面獎牌 何詩蓓100自摘金 劍擊得一銅巴黎奧運24/07焦點直播賽程 男足開鑼HOY TV 76台免費連播4場巴黎奧運︱泰國乒乓選手抱怨熱到暈 羨慕中國隊有冷氣和專屬廚師巴黎奧運．游泳︱何詩蓓200自強敵避戰 無緣重演世錦賽巔峰對決巴黎奧運倒數4天舉行 多國代表團報到 馬克龍視察選手村