巴黎奧運｜運動員測試紙板床有幾硬淨　「跳水王子」戴利認證堅挺

巴黎奧運即將在星期五（26日）晚開幕，各地運動員陸續入住巴黎奧運選手村。除了冷氣問題外，選手村的紙板床亦成為運動員的焦點。

為環保，上屆東京奧運開始引入紙板床，今屆巴黎奧運續用這個安排。紙板床曾被外國傳媒稱為「反性愛床」，但不少運動員拍片實測，指紙板床都相當硬淨，包括英國「跳水王子」戴利。



巴黎奧運的紙板床有幾硬淨？（Getty Images）

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30歲的戴利（Tom Daley）日前拍片放上社交平台，測試巴黎奧運選手村的紙板床。在片段中，他先用介紹紙板床，由床頭影到床腳，又用手敲打。之後是戲玉，他站在床上原地踩踏，並跳了幾下，紙板床都穩如泰山。戴利第5次出戰奧運，他在上屆贏得雙人10米台金牌。奧運的官方帳號亦在戴利的片段下留言，表示喜歡這段片。

英國跳水代表戴利測試紙板床。（Instagram）

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戴利以外，兩位澳洲網球手莎維爾（Daria Saville）及艾倫佩雷絲（Ellen Perez）亦測試過紙板床，測試方法更激烈。在她們於社交網站分享的片段見到，她們在床上用阻力帶練跑、深蹲跳、不斷上落床、插水式跳上床、擲網球拍、練步法等，經過連串運動後，她們看來累透，但紙板床沒有什麼問題。

莎維爾及艾倫佩雷絲測試紙板床。（Instagram）

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在3年前的東京奧運，以色列棒球隊挑戰極限，看看幾多個人可以跳爛紙板床，最後他們可以9個人站到床上一起跳。不知今屆有沒有運動團隊會重複這個測試？

東京奧運｜以色列棒球隊挑戰紙板床極限 玩爛張床需要幾多個人？

【上屆奧運，以色列棒球隊挑戰紙板床極限（按圖放大）】