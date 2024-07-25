巴黎奧運｜35歲馬龍任中國代表團旗手 4屆5金「無疑史上最佳」
撰文：陳旭暉
出版：更新：
巴黎奧運會中國體育代表團周三（24日）宣布，將由乒乓運動員馬龍、韻律泳運動員馮雨擔任巴黎奧運會開幕禮中國代表團旗手。今次是馬龍第4次出征奧運，他在過去3屆賽事贏得5面奧運金牌。
巴黎奧運介紹馬龍頁面中，稱這位中國名將為「無爭議的史上最佳乒乓球手」；自2012年倫敦奧運至今，馬龍獲2面奧運單打金牌，以及3面雙打金牌。
35歲的馬龍亦在今早為擔任持旗手回應：「我代表的不僅僅是我個人，更是中國乒乓球隊這個集體。接過前輩們的接力棒，我們要將中華體育精神傳播出去，在體育強國建設的偉大征程上，貢獻國乒的智慧和力量。」
巴黎奧運｜男足賽事首日變鬧劇 阿根廷和變輸 美斯一個字總結巴黎奧運直擊︱港乒混雙抽好籤 李靜望港隊出閘快：已買好潤喉糖巴黎奧運直擊︱從媒體中心說起 對比兩屆奧運 巴黎的好只剩環保巴黎奧運｜香港男運動員IG全錄 張家朗人氣爆燈粉絲近40萬巴黎奧運｜香港女運動員IG全錄 何詩蓓江旻憓粉絲突破20萬巴黎奧運｜運動員批「反性愛床」為假新聞 跳水王子戴利也實測巴黎奧運｜美媒預測港隊奪4面獎牌 何詩蓓100自摘金 劍擊得一銅巴黎奧運24/07焦點直播賽程 足球開鑼HOY TV 76台免費連播4場巴黎奧運︱泰國乒乓選手抱怨熱到暈 羨慕中國隊有冷氣和專屬廚師