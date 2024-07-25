巴黎奧運｜35歲馬龍任中國代表團旗手　4屆5金「無疑史上最佳」

撰文：陳旭暉
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巴黎奧運會中國體育代表團周三（24日）宣布，將由乒乓運動員馬龍、韻律泳運動員馮雨擔任巴黎奧運會開幕禮中國代表團旗手。今次是馬龍第4次出征奧運，他在過去3屆賽事贏得5面奧運金牌。

巴黎奧運介紹馬龍頁面中，稱這位中國名將為「無爭議的史上最佳乒乓球手」；自2012年倫敦奧運至今，馬龍獲2面奧運單打金牌，以及3面雙打金牌。

35歲的馬龍亦在今早為擔任持旗手回應：「我代表的不僅僅是我個人，更是中國乒乓球隊這個集體。接過前輩們的接力棒，我們要將中華體育精神傳播出去，在體育強國建設的偉大征程上，貢獻國乒的智慧和力量。」

今次為馬龍第4次參加奧運。（微博圖片@央視新聞）
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