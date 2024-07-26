巴黎奧運劍擊｜張家朗16強或鬥中國莫梓維　江旻憓周六16:50登場

巴黎奧運劍擊項目抽籤結果出爐，力爭衛冕男子花劍個人賽的張家朗，若能打入16強，便會遇上來自中國的強敵。



在開幕日後首個比賽日即27日，香港有女子重劍世界排名第一的江旻憓，在女子重劍個人賽打頭陣，作為頭號種子的她直入32強，首戰會在巴黎早上10時50分（香港下午4時50分），對手是塞內加爾劍手Ndeye Bineta Diongue對埃及劍手Aya Hussein的勝方。

江旻憓作為頭號種子，較後階段才會遇上強敵。（黃寶瑩攝）

張家朗在下周一（29日）出戰男子花劍個人賽，首輪輪空，巴黎下午1時35分（香港晚上7時35分）出戰32強，對手將是佛德角劍手Victor Alvares de Oliveira對加拿大劍手Daniel Gu的勝方。若他打入16強，有機會遇上中國好手莫梓維。張家朗在早前亞洲錦標賽團體賽4強，曾在領先41：35下，被莫梓維打出一個10：4，最終港隊輸44：45。

如果張家朗再進一步入8強，對手則有機會是法國名將拿霍特（Enzo Lefort）或美國劍手孟凱睿（Gerek Meinhardt）。

張家朗力爭衛冕，很快便遇上硬仗。（資料圖片；楊宇翹攝）

首戰奧運的男子重劍代表何瑋桁同樣首圈輪空，直入32強對日本代表山田優，比賽時間是周日（28日）法國下午1時15分（香港晚上7時15分）。同一天，另一首戰奧運的女子花劍代表陳諾思也直入32強，會對世界排名12的日本劍手東晟良，比賽時間是巴黎早上11時25分（香港下午5時25分）。