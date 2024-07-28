江旻憓奧運衝金｜超級高材生愛讀書　上屆奧運落敗後即讀法律博士

江旻憓文武雙全，除了劍擊厲害，亦是一名高材生。這名女子重劍「世一」是美國名牌大學史丹福大學畢業生，之後於中國人民大學修讀法律碩士，東京奧運後，再入讀中大的法律博士，運動學業兩不誤。



江旻憓就讀國際學校英基沙田學院，在滿分45分的IB（國際文憑大學預科課程）中考獲41分。她考入美國史丹福大學，並非因為運動員身分，而是憑學業成績投考，主修國際關係。

江旻憓目前為重劍世界排名第一。（資料圖片／林靄怡攝）

大學畢業後，江旻憓在中國人民大學攻讀法律碩士。三年前在東京奧運八強止步，她經歷傷痛，但沒有因此停步，奧運後入讀香港中文大學進修法律博士課程（J.D.）。她表示，劍擊及讀書均是最大興趣，小時候就因為父母積極支持參與課外活動，從而愛上上學。

除全職劍擊運動員身份之外，江旻憓更是一名「學霸」。（江旻憓Facebook）

Vivian天真燦爛的微笑背後，其實有一股執着拼勁，她曾表示小時候很認真讀書，放學後就認真練習，回家吃完飯後便立刻做功課。有時候功課太多，便會留至第二天5點起床完成；當要出國比賽時，她又會將功課帶到飛機上做，寧願犧牲玩樂時間，亦希望能同時兼顧學業與劍擊。

她認為能從這兩件事上獲得成功感，而且只要喜歡上一件事，無論過程多困難都會有動力去做。

至於為什麼會在大學修讀國際關係，Vivian表示其實也是為了劍擊，她希望學習的知識，能在出國與其他國家的選手交流時學以致用。這名重劍「一姐」更表示，希望日後能夠加入聯合國工作，更曾到瑞士參觀其辦事處。