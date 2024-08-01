巴黎奧運獎牌榜｜中國9金坐榜首法國日本緊隨　香港2金2銅排11

巴黎奧運獎牌榜不斷更新！巴黎奧運2024展開，由2024年7月27日起決出獎牌，香港隊已率先勇奪兩面金牌。究竟今屆會由中國還是美國排奧運獎牌榜首？香港隊又可以拿到多少個獎牌？



巴黎奧運港隊獎牌數目：2金2銅

金牌：張家朗（劍擊男子花劍個人）

張家朗在當地時間7月29日晚上﹑即香港時間7月30日凌晨，在巴黎奧運男子花劍個人賽奪金，順利衛冕，亦是香港隊首人奪得兩面金牌。

張家朗成功衛冕男子花劍。（路透社）

金牌：江旻憓（劍擊女子重劍個人）

江旻憓在當地時間7月27日晚上、即香港時間7月28日凌晨，在巴黎奧運女子重劍個人賽贏得金牌。這是香港隊今屆首面金牌，也是港隊史上第三面金牌，港隊亦打破「隔屆有牌」的魔咒，首次連續兩屆奧運有運動員站上頒獎台。

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銅牌：何詩蓓（女子100及200米自由泳）

何詩蓓在當地時間7月29日晚上﹑即香港時間7月30日凌晨，在女子200米自由泳決賽，游出1分54.55秒，摘下銅牌，同樣是連續兩屆有獎牌。她個人已經累積3面奧運獎牌，她上屆在東京奧運的100自及200自分別摘銀。

何詩蓓100自首名入決賽 今晚深夜爭個人第四面獎牌

何詩蓓在女子200米自由泳摘銅。（路透社）

巴黎奧運在7月26日開幕，首個獎牌比賽日是7月27日。（Getty Images）

回顧上屆東京奧運獎牌榜：

東京奧運落幕，最終獎牌榜排名；只列前10名、香港及中華台北。（01美術製圖）

在東京奧運長期排獎牌榜次席的美國，在煞科日連贏3面金牌，累積39金，超越38金的中國上榜首。

由7月24日起至8月8日共16個決出金牌的比賽日，中國坐了12日獎牌榜首，東道主日本做坐了3日，美國之前未上過榜首，直至煞科日後上成為今屆奧運金牌最多的隊伍。

比起里約奧運，美國及英國在東京奧運的金牌數量都有退步，美國在里約得46金，而獎牌總數有121面；而在東京，美國就得39金41銀33銅共113面。英國在里約以27金排獎牌榜次席，但東京奧運只得22金，跌落獎牌榜第4位。亞洲的中國及日本都有進步，中國在里約奧運僅得26金，而在東京奧運大增至38面，而日本藉東道主之便，金牌亦由里約的12面大升至東京奧運的27面。

其他亞洲地區方面，韓國有退步，里約以9金排名第8位，但在東京就只得6金，排第16位。中華台北就創歷來最佳的成績，在東京贏2金4銀6銅，排第34位。香港同樣在東京奧運創歷史，首次在一屆奧運贏得超過一面獎牌，金、銀、銅牌皆有落袋，以1金2銀3銅排第49位。

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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回顧香港隊歷屆奧運獎牌：

港隊由1952年開始參加奧運，歷史上首面奧運獎牌由「風之后」李麗珊在1996年阿特蘭大奧運贏得滑浪風帆金牌。在2000年悉尼奧運，李麗珊得第六名，未能衛冕，港隊那一屆「食白果」。

隔屆到2004年雅典奧運才由「乒乓孖寶」李靜及高禮澤贏得男雙銀牌。在2008年北京奧運，港隊雖有半個主場之利，但未能贏得任何獎牌。

到2012年倫敦奧運，「牛下女車神」李慧詩在場地單車競輪賽贏得銅牌。不過，港隊延續隔屆有牌的魔咒，在2016年的里約奧運未能贏得獎牌。

東京奧運因疫情延期一年，至2021年舉行，這一屆港隊獎牌大豐收，創出歷史最佳成績，贏得1金2銀3銅。張家朗在男子個人花劍摘金，成為史上首位贏得奧運金牌的香港男運動員；何詩蓓在女子100自及200自皆得銀牌，成為首位在一屆贏得兩面獎牌的香港運動員。至於3面銅牌就分別由李慧詩、劉慕裳及乒乓女團奪得。

香港歷屆奧運獎牌



金牌：李麗珊（1996阿特蘭大奧運/女子滑浪風帆）

銀牌：李靜/高禮澤（2004雅典奧運/乒乓球男雙）

銅牌：李慧詩（2012倫敦奧運/場地單車女子競輪賽）

金牌：張家朗（2020東京奧運/劍擊男子花劍個人）

銀牌：何詩蓓（2020東京奧運/游泳女子200自）

銀牌：何詩蓓（2020東京奧運/游泳女子100自）

銅牌：李皓晴/杜凱琹/蘇慧音（2020東京奧運/乒乓球女團）

銅牌：劉慕裳（2020東京奧運/空手道女子個人形）

銅牌：李慧詩（2020東京奧運/場地單車女子爭先賽）

金牌：江旻憓（2024巴黎奧運/劍擊女子重劍個人）

金牌：張家朗（2024東京奧運/劍擊男子花劍個人）

銅牌：何詩蓓（2024東京奧運/游泳女子200自）

銅牌：何詩蓓（2024東京奧運/游泳女子100自）



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