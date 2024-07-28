江旻憓奧運衝金｜回顧江旻憓五大金句　微笑背後的強大正能量

女子重劍世界第一的江旻憓，雖然大部分時間都在英文環境下成長，說起廣東話時會有些許不順及「鬼妹」口音，不過Vivian向來喜歡看書，所以受訪時，也曾說過不少值得深思的「金句」。



「我，膝頭，傻咗。」 江旻憓

江旻憓曾在兩年前經歷兩次膝蓋十字韌帶斷裂，讓媽媽擔心不已，哭着讓她退役。不過Vivian未有因此消極，更覺得這是讓自己成長的經歷。只是膝頭如何變傻？這值得大家深思。

膝頭「傻咗」，未有讓江旻憓放棄劍擊。（資料圖片）

「我最近經常想為何要贏，贏為何這麼重要，說服自己去享受所有好或不好，因為劍擊是我喜歡的事。」 江旻憓

今次遠征巴黎，是江旻憓第3次參加奧運。她目前是重劍「一姐」，因此笑稱每次被傳媒問到目標是什麼時，也不好意思說志在參與。比賽以外的一切，她希望交予教練團隊去想，自己只希望專心享受比賽。

為何一定要贏？這可能是不少運動都曾想過的問題。（袁志浩攝）

「（小劍手）令我想起自己的初心，我要做得更好，成為他們的榜樣。」 江旻憓

2021年，江旻憓久違地再次出席香港賽事，同場亦上演14歲以下組別比賽。與本地小劍手同場，讓Vivian想起往日時光，也令她更想做好自己：「好久沒有在香港打比賽，今次正好與小劍手們齊齊出戰，感覺好開心，他們好可愛，令我憶起自己小時候打比賽的模樣，當時比賽無拘無束，令我想起自己的初心，我要做得更好，成為他們的榜樣。」

看到本地小劍手，江旻憓表示希望成為他們的榜樣。（廖雁雄攝）

「我只要控制好那些我控制得到的事，就可以了。」 江旻憓

成為「世一」後，外界對江旻憓的期望變得更高，然而之後成績受膝傷及疫情影響，從而變得大起大落，讓她開始懷疑自己。不過之後Vivian學懂調整心態，最近更斬獲「完美」賽季。

受傷勢及疫情影響，成績又大起大落，江旻憓曾陷自我懷疑。（FIE圖片）

「你唔會永遠唔開心，心情係成日變㗎嘛，所有嘢都會過去。」 江旻憓

幾年前江旻憓曾陷低谷與自我懷疑，也曾因東京奧運表現不佳而相當自責。不過她因常霖法師而接觸靜坐禪修，學會執下負面情緒與執着。

江旻憓希望為港人帶來正能量。（資料圖片）

她又為常霖法師著作《談笑用心——停一停 心呼吸2》手寫內容，當時正值疫情肆虐，香港一片陰霾，Vivian希望能為港人帶來正能量：「你唔會永遠唔開心，心情係成日變㗎嘛，所有嘢都會過去，有時唔開心諗唔通，會覺得永遠都係咁，好似奧運輸咗都會過去。有啲嘢係值得開心，但反轉次次值得開心時，好似意識到好短暫，例如『我唔會永遠第一㗎喎』，但點解我唔享受個一刻，唔使去諗幾時會完呢？」