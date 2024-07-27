巴黎奧運｜孫一文首戰輸決一劍衛冕失敗　向裁判投訴被噓接受現實

中國代表孫一文爆冷在女子重劍個人32強出局，衛冕失敗。孫一文在今屆首場比賽面對世界排名43位的日本劍手吉村美穗，完三局比賽打成13：13。在加時「決一劍」，吉村美穗擊中孫一文，以14：13淘汰對方。無緣16強的孫一文賽後有向裁判投訴，被觀眾報以噓聲，她最後接受原有判決，主動與吉村美穗握手。



32歲的孫一文衛冕之路結束，首場在32強便落敗。（袁志浩攝）

孫一文是上屆東京奧運女子重劍個人金牌得主，今屆的衛冕之路首戰遇上日本代表吉村美穗。牌面上強弱懸殊，孫一文世界排名第四，為今屆賽事的3號種子，而吉村美穗世界排名43位，為30號種子。

不過，比賽打落勢均力敵，戰至第三局尾段，吉村美穗更一度領先，到最後孫一文追成13平手。在「決一劍」，吉村美穗刺中孫一文，以14：13淘汰對方。

中國代表孫一文在決一劍被刺中，之後向裁判投訴。（袁志浩攝）

孫一文不滿裁判判決，要求翻看比賽，現場觀眾報以噓聲。最後，孫一文主動與吉村美穗握手，承認落敗。

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孫一文接受落敗，主動與吉村美穗握手。（袁志浩攝）

孫一文出局後在微博撰文，感謝大家的關心，她表示：「競技場，早就教會了我如何面對輸贏，接納一切。擊劍（劍擊在內地的叫法）對我而言，已經不僅是取得榮耀，而是希望給練擊劍、練體育的孩子們做好榜樣，告訴大家，不畏懼困難，不害怕失敗，一直向前，一直勇敢，一直為熱愛奮鬥。」她表示會在接下來的女重團體賽努力。