江旻憓奧運奪金｜換劍作用是什麼？

江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽，面對主場劍手瑪露比頓，落後至1：7時，或許不少「捱眼瞓」睇劍的朋友不禁泛起，「其實銀牌都唔錯」。江旻憓當刻的一個決定，扭轉今仗的走向。

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



從巴黎大皇宮的樓梯進場，十分夢幻。（路透社）

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巴黎奧運．直擊｜江旻憓逆轉主場劍手奪金 劍擊隊連續兩屆贏冠軍

江旻憓與主場劍手瑪露比頓爭金牌，法國劍手擁有主場之利，巴黎大皇宮滿佈支持法國隊的聲音。瑪露比頓開局十分順遂，首局以4：0領先江旻憓，次節開始半分鐘左右，Vivian以一劍「雙燈」打開紀錄，但其後被拉開至1：7的分差。

落後6分，比賽餘下5分鐘，收復失地看來不易。Vivian決定將手上的重劍交給裁判，改以後備劍應戰。這個舉動在劍擊十分普遍，尤其花劍和重劍，事關這兩種劍的刺尖上有按鈕設計，用以刺中對手取分，時有出現接觸不良等情況。

劍擊比賽沒有限制劍手換劍次數，只要將舊劍交給裁判即可。

江旻憓落後時決定換劍。（影片截圖）

江旻憓換上新劍﹑調整鞋帶，稍稍調整比賽節奏，她先以上前擊打進攻得分，再把握對手打失還擊，加上埋身補劍得手，收窄至3分差距，以6：9進入最後一節。

江旻憓埋身補劍收窄分差。（路透社）

江旻憓開段力逼對方至底線，以一劍簡單直刺得分，追至7：9；之後一次「雙燈」，比分為8：10；其後埋身得分追至9：10，再防守還擊扳平10：10。

此後一劍「雙燈」，比分11：11；兩人及後因消極被罰紅牌，打成12：12，需要進入「決一劍」環節，最終江旻憓贏13：12。

獲勝一刻，江旻憓與教練Tavi相擁慶祝。（袁志浩攝）

什麼是「決一劍」？

當江旻憓與瑪露比頓在每局3分鐘﹑連打3局都未分勝負的話，將會進入「決一劍」。

「決一劍」的概念與足球的「黃金入球」類似，兩名劍手在1分鐘內，以即時死亡方式分勝負，誰先得分誰就勝出，而開始前先抽「優先權」，若然在未分勝負的話，擁有優先權將會獲勝。