何詩蓓奧運銅牌｜100自摘銅　成香港首人奪四面奧運獎牌

香港游泳代表何詩蓓在東京奧運奪得兩面銀牌，來到巴黎奧運，她先於女子200米自由泳奪得銅牌，之後轉戰100米自由泳，以首名殺入決賽，再添一面銅牌，連續兩屆奧運摘兩面獎牌。

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



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港隊重點賽程：何詩蓓7.31再爭獎牌

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8月1日

【02:30】何詩蓓衝擊今屆奧運第二面獎牌，今晚鬥女子100米自由泳決賽，以總成績首名姿態晉級的Siobhan，決賽將在4號泳線出戰，被兩名澳洲泳手積克與奧卡拉瑾夾擊。何詩蓓頭50米排第2，游出52.33秒，最終第3名觸池，摘下銅牌，是港隊今屆第四屆獎牌，Siobhan連續兩屆摘下兩面獎牌。

何詩蓓女子100自摘下銅牌。（Getty Images）

7月31日

【03:30】何詩蓓出戰女子100米自由泳準決賽，Siobhan在第一小組4號泳線，與澳洲的積克（Shayna Jack）及荷蘭泳手史甸貝根（Marrit Steenbergen）同組，何詩蓓首50米，三甲不入，最後50米發力，結果游出52.64秒，小組以首名觸池，總成績第一名順利晉級，今晚深夜2:30再度登場，衝擊今屆個人第二面獎牌。何詩蓓完成賽事後，表示對準決賽做出的時間感滿意。

7月30日

【18:34】何詩蓓出戰100自初賽，在第4組游出53.02秒，獲小組首名、總排名第2名，順利打入今晚深夜3:33的準決賽。

【17:34】何甄陶在男子100自初賽第5組第7線出賽，游出51.46秒，排小組第6，總排名55，未能晉級。他會在8月1日再戰50自初賽。

何甄陶接受現場媒體採訪時，表示：「我的主項是50自，這項目是我用來準備適應氣氛的，大家都聽到場地觀眾聲浪很大，充滿了能量，是很棒的場地，我會努力再比賽。」談到稍後的50自，他說：「只管好好集中自己、做到自己最好的。我會在50自前努力調整，希望做出個人最佳間。」

【17:20】今日上演男子及女子100米自由泳初賽，港將何甄陶在第5組第7線出賽；何詩蓓會在傍晚6:47展開的女子100自初賽，第4組第4線上陣。

【03:55】女子200米自由泳決賽，何詩蓓第6線出戰，鬥澳洲兩大勁敵奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）及迪梅絲（Ariarne Titmus），衝擊獎牌。何詩蓓首100米首名轉池，結果第三名觸池摘銅，最終游出1分54.55秒，連續兩屆有獎牌。

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7月29日

【04:00】女子200米自由泳準決賽，何詩蓓在第2組的第3泳線出戰，與澳洲兩大勁敵奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）及迪梅絲（Ariarne Titmus）同組。Siobhan首150米留守第二位，結果游出1分55.51秒，以總成績第4名躋身決賽，在周二凌晨3:41爭奪獎牌。

7月28日

【19:24】何詩蓓在初賽後接受奧運官方頻道訪問，以廣東話表示：「好開心，係我第三次參加奧運，之前幾日都期待比賽，準備了好久，今朝的目標只是入準決賽，不用花太多精力去游，整體都幾滿意。」

之後她「轉台」開幕禮，坦言：「很精彩，我去過里奧和東京（奧運），今次的開幕禮完全不同，可以感受到巴黎人的興奮，做持旗手也是很大的榮譽，很開心被選中，難以用言語形容，很開心能代表香港，希望能好好表現。」

【18:27】何詩蓓在200米自由泳第2組第4線出戰，首50米已帶出1/3個身位，游出1分56.38秒，排小組第2，總排名第5，順利打入今晚深夜3:50的準決賽；鄰線的中國泳手李冰潔，則較何詩蓓快0.1秒，列小組首名、總排名第4。

何詩蓓在這項目兩大主要對手中，澳洲的奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）在第3組游1分55.79秒，列小組首名、總排名第1晉級；另一澳洲泳手、第4組出戰的迪梅絲（Ariarne Titmus），則游出1分56.23秒，小組排第2，總排名第3，以0.02秒之差落後於加拿大的夏菲（Mary-Sophie Harvey）；中國的楊浚瑄以在第4組排第3，總排名第9。

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在今屆奧運為香港代表團任開幕禮持旗手的何詩蓓，7月28日正式在巴黎奧運亮相，她今屆主要出戰兩大強項100米及200米自由泳，28日先戰200自初賽，若順利晉級，則會進入同晚深夜的半決賽，若再晉級，會在7月29日晚深夜的決賽爭獎牌。

100米自由泳在7月30日舉行初賽、同晚深夜半決賽，31日晚深夜決賽。

何詩蓓是香港在巴黎奧運的持旗手之一。

何詩蓓巴黎奧運賽程

7月28日

傍晚6:00 200米自由泳初賽

深夜3:50 200米自由泳半決賽

7月29日

深夜3:41 200米自由泳決賽

7月30日

傍晚6:39 100米自由泳初賽

深夜3:25 100米自由泳半決賽

7月31日

深夜2:30 100米自由泳決賽

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