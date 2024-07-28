巴黎奧運．游泳｜何詩蓓登場爭兩大強項獎牌 18:00先鬥200自初賽
撰文：高詩琦
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香港游泳代表何詩蓓在上屆奧運奪得兩面銀牌，她周日（28日）在巴黎奧運正式登場，出戰女子200米自由泳，稍後會再戰另一強項100米自由泳，本文會不斷更新比賽相關消息。
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在今屆奧運為香港代表團任開幕禮持旗手的何詩蓓，7月28日正式在巴黎奧運亮相，她今屆主要出戰兩大強項100米及200米自由泳，28日先戰200自初賽，若順利晉級，則會進入同晚深夜的半決賽，若再晉級，會在7月29日晚深夜的決賽爭獎牌。
100米自由泳在7月30日舉行初賽、同晚深夜半決賽，31日晚深夜決賽。
TVB Youtube頻道 7月28日免費直播
何詩蓓巴黎奧運賽程：
7月28日
傍晚6:00 200米自由泳初賽（第2組第4線）
深夜3:50 200米自由泳半決賽（如晉級）
7月29日
深夜3:41 200米自由泳決賽（如晉級）
7月30日
傍晚6:39 100米自由泳初賽（第4組第4線）
深夜3:25 100米自由泳半決賽（如晉級）
7月31日
深夜2:30 100米自由泳決賽（如晉級）
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