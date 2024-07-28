巴黎奧運｜乒乓球女單「嫲孫戰」　孫穎莎期待向61歲倪夏蓮學習

巴黎奧運乒乓球女單32強，明（29日）晚將上演一場相差38歲的「嫲孫戰」，由61歲的盧森堡球手倪夏蓮，面對23歲的世界排名第一中國球手孫穎莎。當24年前倪夏蓮第一次參加奧運的時候，孫穎莎都未出世。

孫穎莎相當尊重前輩，表示倪夏蓮有很多值得她去學習的地方，會好好享受比賽。倪夏蓮在64強贏波後表示，笑言：「我不記得自己的年齡，如果是16歲就好了！」



61歲的倪夏蓮出戰女單，首戰得勝，將鬥孫穎莎。（路透社）

孫穎莎在64強以局數4：0擊敗巴西球手，而倪夏蓮就以4：2淘汰土耳其的代表，兩人會師32強，將上演一場萬眾期待的「嫲孫戰」。61歲的倪夏蓮在上海出世，曾代表中國隊，退役後移居盧森堡，並代表該歐洲小國出賽。23歲的孫穎莎被視為當今女單首屈一指的球手，也是上屆奧運女單銀牌。

倪夏蓮現在代表盧森堡。（路透社）

倪夏蓮與孫穎莎相差38歲，當倪夏蓮在2000年首次參加奧運時，孫穎莎還在母親的肚裏，她在2000年11月才出生。倪夏蓮是今屆奧運年紀最大的乒乓球手。

對於在64強贏波，倪夏蓮以英語接受訪問說：「我是年齡最大的運動員，我是那些正在奮鬥的孩子們的榜樣。我不記得自己的年齡，如果是16歲就好了！哈哈！」

倪夏蓮寶刀未老，為今屆賽事的32號種子。（路透社）

倪夏蓮亦表示會向孫穎莎學習。（路透社）

「我很年輕時就在中國成為職業球手，所以有很好的基礎。隨住年紀增長，盧森堡又給我很好的條件，令我水平日日進步。」

知道要對孫穎莎後，倪夏蓮用中文笑道：「我覺得我已經完成任務啦，我跟孫穎莎掃清道路！哈哈！開玩笑。」她的笑聲中氣十足。她之後認真地說：「我很高興可以有機會跟孫穎莎打，這是我難得、難得的機會，向她學習。我爭取多贏一分是一分。」

23歲的孫穎莎是當今「世一」球手，也是今屆的頭號種子。（路透社）

至於孫穎莎講到下仗要對倪夏蓮，她表示要向對方多多學習。她說：「非常開心能在奧運會上跟倪阿姨交手，她體現了一種體育精神，身上有很多值得我們年輕選手學習的東西。我覺得下一場肯定會很艱苦，自己會全力準備，去享受這場比賽。」