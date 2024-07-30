張家朗奧運再奪金｜一分挫意大利奪金　68年來首人衛冕男子花劍

張家朗出戰男子花劍個人賽，力爭衛冕。本文全程直播張家朗出戰，持續更新劍神晉級路。

位列4號種子的張家朗，經抽籤後身處上半區，同區有多名世界排名前20的劍手，但仍然打入4強，距獎牌只差一步。

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



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【04:07】張家朗爭衛冕的最後一步，鬥世界排名第13的意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），張家朗連取兩分，雖被對手搶攻，其後再以一劍搶攻領先3：1，及後領先至4：3。張家朗連失兩分，即以進攻無反擊回敬一分，追成5：5。張家朗進攻得分，再以搶攻點刺得手，連取兩分，領先至7：5。

張家朗再取兩劍領先至3分，馬奇進攻得手，張家朗依然領先9：7，其後再以簡單直刺得分。張家朗被追成10：10，被壓至底線拉開防守還擊得分再取領先，以11：10進行次節。

張家朗開段被迫至底線失守，打成11：11平手，張家朗再以進攻反攻得分，連失3劍落後12：14。張家朗在落敗邊緣先取一分，再以延續得分，被追至14：14，裁判兩劍判同時，張家朗防守還擊奠勝，以15：14封王。

【01:50】張家朗與日本新星飯村一輝爭入決賽，兩人曾經在上年亞錦賽交手，家朗當時以9：15落敗。張家朗早段先取一分，飯村一輝打得主動，連取4分。張家朗利用身高優勢，立即回敬兩分單燈，加上進攻得手，打成4：4平手。張家朗再以防守還擊得分，加上一劍埋身補劍，力保1分優勢。

張家朗防守時反攻得手，領先至7：5，飯村一輝以防守還擊及進攻得分，打成7：7平手，張家朗及後進攻剌空，飯村還擊得手，其後再失一分，落後至7：9。家朗立即止血，連取2分打成9：9。兩人你一分，我一分，打成10：10。張家朗進攻刺中再領先至11：10，及後再以一劍防還得分，張家朗立即振臂慶祝，及後再取一分，領先至13：10，結果以15：11獲勝。

（袁志浩攝）

【22:46】男花個人賽8強大戰，張家朗對上主場出擊的拿霍特，拿霍特開局連取兩分，張家朗趁對手一次出手間刺中追回一分，但拿霍特仍領先到4：2，他領先5：3結束第一節。第二節展開，張家朗即搶得1分，之後再追到6：6、並反超7：6，他越打越有信心，進而領先到9：7。

家朗再拉開分差到11：8，但拿霍特連追3分到11：11平手，賽事進入高潮，拿霍特再超前至13：11，家朗又追到12：13。拿霍特領先到14：12手握兩個Match Point，家朗再追到13：14，兩人相撞一度倒地，但仍能繼續比賽，並以此比數進入最後一節。第三節，張家朗一記防守反擊得手追平14：14，一分決勝，張家朗終再取一分鎖定15：14勝局，深夜1:50會再戰4強，對手是日本的飯村一輝。

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張家朗在上屆奧運，同樣是8強，對俄羅斯劍手時曾落後到9：14，最終卻反勝15：14；今屆對拿霍特雖然未致於陷入如此大的絕境，但仍是對方手握兩個Match Point下冷靜地追分鎖定勝局，他獲勝一刻亦激動蹲地掩面，喜形於色。

巴黎奧運：張家朗（左）在男花個人賽8強惡鬥法國劍手拿霍特（右）。（袁志浩攝）

【21:35】比起32強，張家朗在16強對莫梓維謹慎得多，開賽即連取三劍，輕鬆領先到8：2；不過莫梓維之後「換劍」重新調整，連追4分，追近到8：6，但這名中國劍手一次進攻時受傷，需接受治理，比賽一度暫停。第二節開始1秒，張家朗率先得分，再連搶5分領先到13：6，但莫又連追回4分，家朗終以15：10鎖定勝局，淘汰對手。

巴黎奧運：張家朗擊敗莫梓維，打入男花個人賽8強。（袁志浩攝）

巴黎奧運：主場出戰的法國劍手拿霍特，是張家朗在8強的對手。（袁志浩攝）

張家朗晉級後會在同晚10：20出戰8強，對手是世界排名第6的法國名將拿霍特（Enzo Lefort），他是上屆奧運男花團體金牌得主、也是兩屆個人賽世界冠軍，張家朗自2022年起曾3次跟拿霍特交手，全部獲勝。

巴黎奧運：張家朗（左）在男花個人賽16強對莫梓維（右）。（袁志浩攝）

另邊廂，跟張家朗同處「上線」的另一場賽事爆冷，金牌大熱門、世界排名第一的意大利劍手馬連尼（Tommaso Marini），面對17號種子、排名22的法國劍手保迪（Maxime Pauty），在領先14：11之下連輸四劍，14：15反負。

【19:50】港隊花劍主教練Greg賽後表示，張家朗要專注取得每一分，東京奧運金牌已成過去，只需專注今日的比賽；談到16強對手莫梓維，他道：「莫梓維是頂級劍手，之前亞錦賽對他都有點難打，雖然會很困難，但我們會好好準備，希望打入8強。」

莫梓維過去曾6次跟張家朗交手，張家朗在2023年及之前的5戰全勝，惟今年2月在世界盃開羅站相遇，莫梓維以15:13獲勝。

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【19:44】張家朗在32強對加拿大劍手Daniel Gu，首1分鐘已領先6:0，最終僅花2分37秒以15：5淘汰對手，晉級16強，將在晚上9:25的16強再對中國劍手莫梓維。

巴黎奧運：張家朗（左）在32強輕鬆淘汰加拿大劍手Daniel Gu（右）。（袁志浩攝）

【16:20】張家朗在奧運男子花劍個人賽為4號種子，他在首圈輪空，直入32強，對手是加拿大劍手Daniel Gu，Daniel Gu在64強擊敗了佛得角劍手奧利華拉晉級，他目前世界排名128，與張家朗未曾在國際賽交手過。

張家朗力爭衛冕奧運金牌。（資料圖片/夏家朗攝）

張家朗男子花劍個人賽比賽時間（香港時間）：

晚上7:35 32強 對Daniel Gu（加拿大）

晚上9:25 16強

晚上10:20 8強

30日凌晨1:50 4強

30日凌晨3:15 銅牌戰（如4強落敗）

30日凌晨4:10 金牌戰（如晉級）

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【按圖：從東京到巴黎，張家朗得過的榮譽】

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