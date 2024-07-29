張家朗奧運直播｜晚上7:35直播男子花劍32強 最新消息持續更新
撰文：普利森
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張家朗出戰男子花劍個人賽，力爭衛冕。本文全程直播張家朗出戰，持續更新劍神晉級路。
位列4號種子的張家朗，經抽籤後身處上半區，同區有多名世界排名前20的劍手，例如頭號大熱馬連尼、主場奪金希望拿霍特、美國的陳海翔和中國的莫梓維。
01體育記者袁志浩 巴黎直擊
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【16:20】張家朗在奧運男子花劍個人賽首圈輪空，直入32強，對手是加拿大劍手Daniel Gu，Daniel Gu在64強擊敗了佛得角劍手奧利華拉晉級，他目前世界排名128，與張家朗未曾在國際賽交手過。
張家朗男子花劍個人賽比賽時間（香港時間）：
晚上7:35 32強 對Daniel Gu（加拿大）
晚上8:55/9:25 16強（如晉級）
晚上10:20 8強（如晉級）
30日凌晨1:50/2:20 4強（如晉級）
30日凌晨3:15 銅牌戰（如晉級）
30日凌晨4:10 金牌戰（如晉級）
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