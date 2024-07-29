巴黎奧運｜16歲中國體操少女一動作紅爆網絡　扭計要同比拉絲合照

巴黎奧運女子體操資格賽在昨日（28日）舉行，中國代表張怡涵的一幕被國內外網民大讚可愛！那可愛的一幕並非是場上的表現，而是場下。影片見到，有隊友叫16歲的張怡涵穿衣服離開，但她不願意走，想先跟美國體操天后比拉絲（Simone Biles）合照，她還生氣地跺足。網民都希望她能如願與比拉絲自照。



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中國體操選手張怡涵。（Getty Images）

據網民指，在片段中，中國體操代表邱祺缘跟隊友說：「可以穿衣服啦！」但隊友張怡涵不想穿衣離開，她說：「不行！我要和拜爾斯（比拉絲的內地譯名）合照。」說完還「扭計」跺腳。

中國體操選手張怡涵。（路透社）

這段影片在外國討論區Reddit及社交平台X（前稱Twitter）廣傳，網民都讚張怡涵可愛甜美，一起集氣希望她可以跟比拉絲合照。有網民估計，張怡涵可能細細個就看比拉絲比賽。美國代表比拉絲已經27歲，仍然是體操界首屈一指的天后。

【張怡涵「扭計」要跟比拉絲合照】

【中國體操隊在場下觀看比拉絲的自由體操比賽】

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