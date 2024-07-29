黃鎮廷杜凱琹奧運乒乓直播｜與朝鮮組合激戰七局憾負　四強止步

黃鎮廷/杜凱琹爭奪巴黎奧運乒乓球混雙決賽席位，本文全程直播兩人火併朝鮮組合李鍾植/金琴京，即時更新戰況。

「黃杜配」上屆於八強飲恨，今屆終於突破心理關口，昨日淘汰西班牙組合一戰，表現清脆俐落。今天遇上朝鮮的李正植/金琴英，只要再過一關殺入決賽，便鎖定獎牌，杜凱琹將成為香港史上首個連續兩屆奧運獲得獎牌的運動員，寫下歷史新章。

不過李正植/金琴英也非善類，兩人於首圈（16強）淘汰二號種子、日本的張本智和/早田希娜。

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



一如所料，朝鮮組合不易應付，黃/杜很快便以3：11落敗。不過二人隨即反攻，連贏12：10及11：3，領先局數2：1。第四局，黃/杜得勢不饒人，甫開局領先局數3：0，打至5：3，朝鮮組合叫暫停，希望止住「黃杜配」的氣勢，暫停後兩人立即追至5：5。不過兩人迅即調整，領先8：6，但朝鮮緊咬，扳平9：9，之後再取2分，朝鮮以11：9贏得此局，扳平局數2：2。

黃鎮廷/杜凱琹與朝鮮組合展開激戰。（路透社）

第五局，雙方再次打出激烈戰況，惟朝鮮組合再以11：9勝出，以局數3：2領先港隊。第六局初段，兩隊仍難分秋色，先以3：3打平，之後李/金領先至5：3後，面對港隊組合猛追，仍將比數持續到7：5。之後「黃杜配」追至9：9平手，再反超至11：9，雙方局數3：3，進入決勝的第七局。

決勝局，朝鮮率先打出2：0優勢，甚至一度拉開至7：0。此時黃/杜重拾節奏，將比數追到8：5，惟朝鮮連續得分，最終以11：6勝出，總局數4：3淘汰港隊晉級。

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杜凱琹/黃鎮廷。（路透社）

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