張家朗奧運奪獎牌｜從東奧金牌再進化　全靠教練Greg啟發自我對話

張家朗擊敗日本的飯村一輝，殺入巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，穩獲獎牌。如果三年前在東京摘金是世界排名一度跌至廿四的劍手一鳴驚人，來到今年的巴黎，他是淡定的、自如的、充滿自信的。

三年蛻變背後，少不了教練Gregory Koenig（Greg）。兩者關係密不可割，Greg對張家朗的啟發在於要他思考「為什麼」，譬如翻看比賽錄像，除了看表面招式，更要拆解當時的態度和想法，正面與負面，出手大不同。

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



2018年底來港執教的Greg，來自自由平等博愛的國度，從法國帶來一套開放的思維，他加盟港隊的第一法則：「你必須open-minded。」

張家朗與教練Greg關係密切。（袁志浩攝）

張家朗曾說，Greg令他明白了解自己的重要。他以平時翻看比賽錄像為例，除了看招式的表面，更要拆解自己每一個「為什麼」，「正面時打出什麼，就是之後的你，但更要看清負面時不從失誤move on是何模樣，態度左右你每一個決定」。Greg強調，運動員的真正作業是了解自己，不是盲目地循規蹈矩。

張家朗最初對這一套也半信半疑：「咁Chill得唔得？覺得自己一定要做啲嘢。」但Greg反而要運動員改掉「苦練就是好」的習慣，Greg在訪問中說過：「我大可以把訓練課節排得滿滿，但打到最後體力不繼，訓練沒有質素。」他為港隊注入有趣又新鮮的訓練方法，去年三月即將進入巴黎奧運積分賽季前，Greg把全個花劍隊帶到台灣，既與當地的劍擊會青少年運動員對練，讓劍手重新感受劍擊的純粹，亦幫助他們調整身心，以最佳狀態為奧運資格爭取積分。

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Greg拉隊到台灣Team building，安排張家朗與小孩子對打，激活對劍擊的初心。（李思詠攝）

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張家朗於4強激戰飯村一輝。（袁志浩攝）

「Greg改變我好多好多。他給予我們適當的自由度，他令我明白我要了解自己，我是一個怎樣的運動員、一個怎樣的人，我需要什麼、我想要什麼、如何適當時候做適當的事。」張家朗這樣總結Greg對他的啟發。

張家朗從東京奧運金牌再進化。（袁志浩攝）

【按圖：從東京到巴黎，張家朗得過的榮譽】