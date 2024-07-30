張家朗奧運金牌｜意大利劍手馬奇為風波降溫　不會將失敗歸咎裁判

巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，香港的張家朗以15：14擊敗意大利代表馬奇（Filippo Macchi），衛冕奧運金牌。馬奇及其教練施利安尼（Stefano Cerioni）不滿裁判判決，更有意大利媒體稱，意大利劍擊聯會已經向國際劍聯及國際奧委會投訴，指該場決賽不應由香港的「鄰居」出任裁判。這場決賽的主裁判黃皓志來自台灣。

22歲的馬奇在社交網站撰文，為裁判風波降溫，表示尊重裁判的決定，不想再糾纏過去的事。他表示認識決賽的兩位裁判，也不會將個人的失利歸咎於他人。他認為「被搶冠軍」及「裁判可惡」的言論都是可恥。



馬奇在當地時間昨（29日）晚失落奧運金牌，不敵張家朗，得到男子花劍個人亞軍。經過一晚休息後，他今日在Instagram發表千字文，回應裁判風波，他寫道：「我聽到很多各種的言論，是他們搶走你的，裁判可惡。這些都是可恥的。」

雖然馬奇昨晚激烈地向裁判抗議，但他撰文表示聽從裁判決定。他寫：「在對於每位運動員最重要的比賽中得到第二名。正因為我練習這項運動，我學到的是要尊重裁判的決定，一直都是！我認為兩位裁判，我不想將失敗歸咎他們，因為這樣做只是幫我自己製造藉口。」