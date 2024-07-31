巴黎奧運籃球｜日本加時負法國　1米72「小巨人」轟最高分仍徒勞

根據《聖經》記載，大衛擊敗巨人哥利亞，在巴黎奧運的籃球場，差點重演擊退巨人的一幕。

日本隊代表﹑身高僅172厘米的河村勇輝，面對東道主法國隊，對方陣中有222厘米的雲班耶馬，這名「小巨人」表現神勇，攻入全場最高的29分，日本隊差點爆冷擊敗法國隊。



兩軍之間的身高差是今仗焦點之一，日本隊今屆參與巴黎奧運的12人大軍，平均身高193厘米，167厘米的富樫勇樹﹑172厘米的河村勇輝，面對平均身高2米的東道主法國，他們有身高達2米22的雲班耶馬，他與富樫相差55厘米。

河村勇輝曾與雲班耶馬同場，大家最期待的終出現，兩人曾經同框，出現不少逗趣的畫面。

1米67的富樫勇樹與雲班耶馬。（路透社）

河村勇輝與雲班耶馬不時在場上對碰。（路透社）

法國陣中除了雲班耶馬，還有巴登（Nicolas Batum）﹑高拔（Rudy Gobert）等球員在陣，面對由八村壘領軍的日本隊，外界均預期法國今仗輕鬆勝出。

法國隊由雲班耶馬領軍。（路透社）

法國首節領先7分，日本隊及後收窄差距，雙方爭持激烈，即使日本在最後一節初段落後8分，主將八村壘被罰離場，日本依然未有放棄，身高1米72的河村勇輝肩負進攻重任，最後5分鐘左右一度反超前。

河村勇輝今仗拿下29分，成為全場最高分的球員。（路透社）

日本主將八村壘被罰離場。（路透社）

最後16秒，河村勇輝攻入兩個罰球，日本隊領先至4分。這名全場攻入最高29分的日本隊球員捲入爭議判決，史達澤爾（Matthew Strazel）攻入三分球，河村勇輝嘗試防守，球證吹罰河村犯規，法國隊博得「And-1」。河村勇輝防守時，未見與法國隊球員有明顯接觸，但球證照判犯規，史達澤爾再射入罰球，一下子追成84：84平手，雙方進入加時決勝負。法國在加時以94：90擊敗日本隊，驚險取得兩連勝。