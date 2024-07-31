巴黎奧運．劍擊｜張家朗江旻憓攜手奪金　兩人齊登世界第一

香港劍擊隊在今屆巴黎奧運創下歷史，三日內連奪兩金，國際劍聯更新世界排名，張家朗與江旻憓一同登上世界第一。



香港劍擊隊三日內奪兩金，江旻憓先在女子重劍封后，張家朗兩日後衛冕男子花劍金牌。巧合的是，兩人今年第三次在同一個比賽周末贏冠軍。

在國際劍聯更新的世界排名，兩人因為奧運金牌而在得分大有進賬，江旻憓保持「一姐」位置，以262分留在世界第一；張家朗則以252分重返「世一」。