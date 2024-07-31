巴黎奧運｜美國無敵稱霸　女團金牌開展體操女王救贖之旅

上屆東京奧運，美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）受心理問題所困，僅奪一銀一銅。經過兩年休息後，上年的世界錦標賽強勢回歸，一口氣連掃四金。

比拉絲以「救贖之旅」形容今屆巴黎奧運，首項出戰女子團體賽，比拉絲領軍的美國隊有個好開始，美國隊以總分171.296分封后，相隔八年再摘金牌。



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奧運人物誌．比拉絲︱體操女王火鳳重生 1.42米嬌小身軀毅力過人

3年前的東京奧運，比拉絲受心理問題影響，未能發揮最佳水平，美國隊同時失落女團金牌。這名27歲的美國「體操女王」，巴黎奧運捲土重來，帶領芝莉絲（Jordan Chiles）﹑蘇妮莎（Sunisa Lee）﹑嘉莉（Jade Carey）及16歲小將莉華拉（Hezly Rivera）出戰團體賽。

在巴黎貝爾西體育館的看台，繼之前的Lady Gaga與湯告魯斯後，體操館繼續星光熠熠，莎蓮娜威廉絲﹑Snoop Dogg﹑「水神」菲比斯等名人觀戰。

「這是她們的救贖之旅！」比拉絲在巴黎奧運前如此說道，「我們變得更成熟﹑更穩定﹑更聰明，我們的肩膊上彷彿有更大的責任，同時證明我們是更出色的運動員。」

作為領軍人物的比拉絲，在跳馬﹑高低槓﹑平衡木及自由體操皆有上陣，因為團體賽的關係，比拉絲沒有揀選難度最高的難作，只求穩定，其中自由體操及跳馬拿下全隊最高分數。

美國在4個細項中，全數拿下最高分，結果以總成績171.296分﹑以5.8分之差力壓意大利，摘下金牌，美國隊相隔8年再稱霸，亦是美國史上第4次女團奪金。

「我在賽前十分冷靜，但當我完成跳馬後，我真真正正放下心頭大石，『呼，沒有任何殘留不好的回憶』，當我落發就知道，我今日能夠做到（奪金）。」

在東京奧運的比拉絲，遇上體操選手的噩夢——twisties。這個心理障礙令選手在空中失去協調感，而她正在出戰體操女子團體決賽中的跳馬項目時退賽，她認為帶着twisties去比賽猶如玩命，「能夠以雙腳落地，實在是奇蹟」。

比拉絲贏得個人第5面奧運金牌，對比里約奧運的團體冠軍，這名體操女王直言兩金意義不同，「我現在年齡漸長，更有經驗，我們在比賽場上玩得很開心，十分享受正在做的事，這點就是不同之處。