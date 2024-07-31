巴黎奧運．劍擊｜法國劍手兩度「決一劍」飲恨　主場失金自責落淚

撰文：趙子晉
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在歷史古蹟的巴黎大皇宮出戰，加上主場支持者的吶喊助威下，主場的法國劍手當然希望登上頒獎台最高一級。
劍擊項目至今舉行4日，東道主法國只得一金，當中法國女子重劍代表瑪露比頓（Auriane Mallo-Breton）或是大皇宮最悲慘一人，這名30歲的法國劍手四日連摘兩銀，而且兩場決賽的過程甚為相似。

瑪露比頓在女子重劍個人賽斷送好局失金。（路透社）

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作為東道主法國的代表，當然希望在主場揚威，強項之一的劍擊有望成為「金牌庫」。女子重劍代表瑪露比頓首日賽事殺入決賽，鬥港隊的江旻憓，一度領先7：1，可惜被Vivian大逆轉，最終在「決一劍」飲恨，痛失金牌。

「十分抱歉無法帶走金牌，並在大皇宮高唱馬賽曲（法國國歌），我想與大家一同高唱國歌，我們在星期二（團體賽）會嘗試做到。」

瑪露比頓與隊友合力出戰團體賽，再爭金牌。（Getty Images）

這名30歲的法國劍手，相隔3日後轉戰團體賽，連挫韓國及波蘭後入決賽，再度「叫糊」。法國在決賽與意大利碰頭，中段曾經拉開4分優勢，負責守尾門的瑪露比頓最後一局上場時，法國落後一分，最後雙方打成29：29，需要「決一劍」分勝負。

什麼是「決一劍」？

當個人賽完成三局﹑團體賽完成9局後，雙方皆未能分出勝負，就要加時「決一劍」，而非相差一分或最後一分就稱為「決一劍」。

「決一劍」的概念與足球的「黃金入球」類似，兩名劍手在1分鐘內以即時死亡方式作賽，先得分者勝。開始前先抽「優先權」，若然1分鐘內仍未分勝負，擁有優先權的人將會勝出。

瑪露比頓「決一劍」被對方反攻「單燈」落敗。（Getty Images）

瑪露比頓上前進攻，卻被意大利的辛杜絲奧（Alberta Santuccio）反攻「單燈」，意大利以30：29險勝奪冠。瑪露比頓再度在「決一劍」落敗，加上在主場，她一時難以接受，跪在劍道上，左手掩臉，除下面罩時失望之情盡寫臉上，隊友隨即上前安慰。

意﹑法劍手反應截然不同。（Getty Images）
瑪露比頓一時間未能接受落敗。（Getty Images）

面對江旻憓，瑪露比頓大好形勢下被追至「決一劍」然後落敗；3日後的團體決賽，瑪露比頓再度在「決一劍」飲恨，連摘兩面銀牌。

縱然瑪露比頓如常與隊友向在場的觀眾致意，但四日內兩度在飲恨之悔恨揮之不去，當她踏上頒獎台時，瑪露比頓情緒依然未能平伏，默默垂淚，在她前方的隊友貼心地讓她靠着，再拍一拍她的頭，以作鼓勵。

瑪露比頓在頒獎台依然未平伏情緒。（路透社）
幸好有隊友的肩膊。（路透社）
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法國女重團體摘銀，至今在劍擊項目拿下一面金牌。（Getty Images）
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