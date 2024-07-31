乒乓嫲嫲倪夏蓮奧運直播｜61歲Vs23歲 撼中國孫穎莎演年齡大戰
撰文：李思詠
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「乒乓嫲嫲」倪夏蓮以61歲之齡出戰巴黎奧運，繼東京奧運後再次成為焦點。六戰奧運的她今天於女單32強遇上頭號種子、23歲中國球手孫穎莎，她在昨日混雙決賽前才協助孫穎莎備戰，今天旋即成為「敵人」。
本文全程直播倪夏蓮的比賽（7月31日17:00開賽），並持續更新最新消息，一起支持「乒乓嫲嫲」。
倪夏蓮在八十年代曾是中國隊一員，當時無緣奧運，反而轉赴盧森堡發展後，機會找上門，成為「37歲超新星」初戰奧運。這名盧森堡國寶原來當年曾經拒絕出戰，全靠盧森堡乒乓總會三顧草廬，才可成就「嫲嫲傳奇」。
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