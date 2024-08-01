巴黎奧運游泳｜潘展樂100自絕對優勢奪金破世績　奪中國泳隊首金

巴黎奧運游泳項目來到第5日，終於出現世界紀錄，男子100米自由泳決賽，中國19歲「飛魚」潘展樂以絕對優勢勝出，游出46.40秒﹑拋離對手逾一秒封王，同時將自己保持的世界紀錄推前0.4秒，亦是中國游泳隊在今屆巴黎奧運的首面游泳金牌。



潘展樂。（路透社）

受禁藥風波影響，中國隊在巴黎奧運游泳首4日賽事中，未曾奪得金牌。直至第五日的壓軸項目，潘展樂出戰男子100米自由泳決賽，這名19歲的中國泳手甫開賽已彈出，轉池後優勢更明顯，結果游出46.40秒奪冠，並在外界認為的慢池中推前自己的世界紀錄，同時為中國游泳隊「開齋」。

巴黎奧運︱游泳近半賽事後仍無世界紀錄 泳池太淺不利造好時間？