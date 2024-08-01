巴黎奧運｜21歲鄭欽文擊敗「一姐」創造歷史 晉級網球女單決賽
撰文：顏銘輝
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中國網球代表鄭欽文在今日（1日）的巴黎奧運女單準決賽，以6：2及7：5擊敗世界排名第一的波蘭球手施安迪（Iga Świątek），打入奧運決賽，坐銀望金，成為奧運史上首位打入女單決賽的中國球手。
鄭欽文較快入局，首盤愈打愈好，在打成局數2：2後逐步拉開，以6：2先拔頭籌。第二盤一開始形勢逆轉，施安迪打出「一姐」氣勢，一口氣連贏4局領先4：0。鄭欽文韌性十足，逐局追上去，扳成4：4。在第十一局，鄭欽文打破施安迪發球局，領先6：5。她之後保住發球局，以7：5贏出第二盤。鄭欽文直落兩盤擊敗施安迪，闖入決賽，成為中國網壇首位打入奧運單打決賽的球手。
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