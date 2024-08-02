巴黎奧運直擊︱擊敗王楚欽的瑞典怪人　堅持活出我風格：會有回報

六角球拍、扮大力士、愛聽古典音樂，全都是瑞典球手莫利加特（Truls Moregard）的特色，他就是享受這種與眾不同，即使日前於巴黎奧運擊敗中國首席球手王楚欽，亦只留下一句，「真的很酷！」

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



瑞典球手莫利加特在巴黎奧運一戰成名。（01體育記者袁志浩攝）

巴黎奧運．乒乓球｜瑞典球手爆冷挫王楚欽晉級 六角形球拍成焦點

22歲的瑞典球手莫利加特（Truls Moregard）於巴黎奧運一戰成名，皆因他在男單32強淘汰一號種子、中國球手王楚欽，巧合地王楚欽早一日於混雙奪金後慣用球拍被踩斷，令莫利加特是否憑實力取勝受到質疑。

然而這位世界排名曾打入前三的球手，之後一路過關斬將，再擊敗中華台北的高承睿，與埃及球手阿薩爾勇闖四強，證明自己贏波並非靠運。

莫利加特殺入巴黎奧運男單四強。（01體育記者袁志浩攝）

而其實早於中國自1996年起每屆都有球手打入男單決賽之前，瑞典傳奇瓦爾德奈爾（Jan-Ove Waldner）就曾在1992年封王，他是在此項目唯一奪金的歐洲選手；至2000年悉尼奧運亦僅不敵孔令輝摘銀。

有望挑戰獎牌的莫利加特，也視中國球手為強敵，「（贏王楚欽）真的很酷！中國擁有全世界最強的球手，我也曾到那裏比賽，感覺很棒，每次跟中國球手對壘，我都感到很酷。」

莫利加特的記憶點，就是他以六角形球拍參賽。他曾說過，球拍面積更大，讓自己有更高機會擊出好球；而更長身的球拍，也更容易觸及網前球；從現場比賽所見，他抽擊與擋球尤其厲害。

六角形球拍是莫利加特的特點。（路透社）

+ 1

小伙子的獨特之處，在於比賽中途只要每取一分，他幾乎就轉身向親朋好友所在的看台緊握拳頭，興奮起來更會跳舞；但如未能把握局分，他又會氣得雙腳揼地暴跳如雷，七情上面，完場後更會模仿大力士慶祝。

外人看或會認為他標奇立異，他這樣解釋：「這是我跟家人的inside joke，爸爸以往打波贏我跟哥哥兩兄弟，就會用這姿勢揶揄我們，所以現在我贏波就會這樣做向他『報復』。」

莫利加特完場後更會模仿大力士慶祝。（路透社）

這位愛聽古典音樂、20歲收到朋友送黑膠碟機的男生，打乒乓也是與眾不同——握拍比其他球手握得鬆動，因此曾被看輕，「很多教練跟球員都說我無可能成為頂級球手，但我證明他們錯了。」

他一直堅持至今，活出屬於自己的怪美，「擁有自己的方式，總是值得和有回報的，這是我選擇六角球拍跟扮大力士的原因，我的打法也是獨一無二，因為這比較適合我。」且看他能否再進一步，寫下另類的瑞典童話。