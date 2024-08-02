巴黎奧運｜黃雅瓊贏完混雙冠軍 即獲男友劉雨辰浪漫求婚
撰文：顏銘輝
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巴黎奧運羽毛球混雙決賽，中國代表鄭思維/黃雅瓊火力全開，只花41分鐘，便以21：8及21：11擊敗韓國組合金元昊/鄭娜銀得金牌，這是今屆中國隊的第13面金牌。鄭思維/黃雅瓊在3年前東京奧運決賽不敵另一隊中國組合王懿律/黃東萍得銀牌，今屆終於彌補遺憾摘金。
賽後更出現浪漫一幕，中國男雙球手劉雨辰現身，向黃雅瓊求婚。劉雨辰掏出戒指，單膝跪地求婚。黃雅瓊開心得一直掩嘴而笑，之後伸出左手。劉雨辰為黃雅瓊戴上戒指，並親吻未婚妻的手背，之後兩人相擁。
黃雅瓊賽後說：「這個夏天圓滿得不能再圓滿了！」
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