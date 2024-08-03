巴黎奧運．網球｜捷克混雙組合賽前爆分手　保持專業不拆夥奪首金

中國網球混雙組合張之臻／王欣瑜殺入決賽，與捷克組合馬治（Tomas Machac）／施妮雅高娃（Katerina Siniakova）激戰三盤，可惜在「搶十」落敗。

這對捷克組合原本是戀人，卻在巴黎奧運前被爆分手，但兩人依舊搭檔征奧，勇奪金牌後被影到錫嘴慶祝，頒獎台上擁抱又頭貼頭，狀甚親密，根本不像分開的情侶，但兩人賽後未有正面回應關係。



馬治與施妮雅高娃合作代表捷克出戰混雙。（路透社）

施妮雅高娃是雙打專家，曾贏得所有大滿貫女雙錦標，亦是東京奧運的女雙金牌得主，今屆夥拍馬治出戰混雙，這對捷克組合殺入決賽，與中國組合張之臻／王欣瑜爭金，首盤以6：2先拔頭籌，次盤被中國以5：7扳回一城，雙方需要以「搶十」決勝負。戰況激烈，多次打成平手，中國隊關鍵時刻連番出錯，末段連失4分，結果捷克組合「搶十」細分贏10：8，贏得捷克今屆首面金牌。

馬治與施妮雅高娃為捷克贏得今屆首金。（Getty Images）

馬治與施妮雅高娃早在2020年開始拍拖，卻在7月底的布拉格公開賽爆出分手。早在巴黎奧運前夕爆分訊，未知會否拆夥，施妮雅高娃賽前確認消息，「這是真的，這是我們的私事，但我們仍然會出戰，我們是專業的。」

再見亦是拍檔，兩人分手後如常出戰，竟然驚喜奪金，二人興奮地慶祝，更加被直播鏡頭捕捉到「嘴對嘴」親吻，兩人又相擁，在頒獎台上頭貼頭，馬治又主動錫施妮雅高娃，二人的舉動看來不像分手的情侶。

外界看到兩人之間的互動，不禁揣測他們之間的關係，記者隨即問兩人是否復合，施妮雅高娃卻大賣關子，笑說：「這是我們的個人生活，你們都不需要知道。」更笑指喜歡看到記者們迷惑的樣子，身旁的馬治補充說：「這是機密。」