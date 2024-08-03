巴黎奧運｜陳夢衛冕成就並肩鄧亞萍　表哥黃曉明祝賀：恭喜夢夢

巴黎奧運乒乓球女單決賽，陳夢以4：2擊敗另一位中國球手孫穎莎，成為繼鄧亞萍及張怡寧後，第三位衛冕奧運女單金牌的球手。決賽完場不久，陳夢的明星表哥黃曉明即在微博道賀。



黃曉明在微博寫：「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊太激動了！感謝兩位運動員帶給我們這麼精彩的比賽！看得我都要喘不過氣！姑娘們都是好樣的！恭喜夢夢！你做到了！你扛住了所有壓力再一次用實力證明了自己！你永遠是我們的驕傲！所有的努力和汗水都是值得的！接下來的比賽繼續加油！」