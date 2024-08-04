巴黎奧運網球男單決賽直播｜今晚7時半起播　祖高域決戰艾卡拉斯

巴黎奧運網球男單決賽，兩代球星爭金，由37歲的塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）鬥21歲新一代「泥地王」西班牙的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。這場網球男單決賽預計在香港時間晚上7時30分舉行，目前略有延誤。



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祖高域（Getty Images）

祖高域及艾卡拉斯在晉級過程皆是直落兩盤贏波。祖高域在次圈以6：1及6：4淘汰老對手拿度，而八強算是最難打，以6：3及7：6擊敗8號種子的希臘球手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）。世界排名第二的祖高域是今屆的頭號種子，四強再以6：4及6：2贏了意大利的穆薩迪（Lorenzo Musetti）。

祖高域是24次大滿貫得主，但一直未贏過奧運金獎，最接近的是2008年，在四強不敵拿度，最後得銅牌。

艾卡拉斯（Getty Images）

艾卡拉斯目前世界排名第三位，為今屆賽事的2號種子，他在八強以6：3及7：6贏9號種子的美國湯美保羅（Tommy Paul），到四強以兩盤6：1輕取加拿大的奧格艾里阿辛（Felix Auger-Aliassime）入決賽。作為後起之秀，艾卡拉斯已經4次贏過大滿貫錦標。