巴黎奧運｜港隊乒乓女團16強止步　鬥瑞典激戰五場憾負

由杜凱琹﹑朱成竹﹑李皓晴組成的港隊乒乓女子隊，出戰巴黎奧運女團16強，與瑞典爭奪出線席位。



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去屆東京奧運乒乓球女團銅牌戰，李皓晴、杜凱琹及蘇慧音打出驚喜，力克德國站上頒獎台。雖然蘇慧音近年因傷避戰，但去屆以後備身分前赴東京的朱成竹，早前在世錦賽表現可人，協助港隊於4強以場數3：2險勝勁敵中華台北，奪得一面銅牌，港隊女乒今屆會否以新陣容亮相，值得期待。

另外，3年前以一句「X你企中間」成為網民焦點的李靜，今年由女隊教練榮升總教練，巴黎奧運是他上任後的首個重大考驗。

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香港隊16強與瑞典交手，力爭8強席位，賽事為五場三勝制，而每場先取三局的一方為勝。港隊首場由李皓晴夥拍杜凱琹出戰雙打，鬥瑞典的貝加特（Filippa Bergand）／卡碧（Christina Kallberg）。與獲得男單銀牌的莫利加特一樣，卡碧同樣選用六角形球拍。

李皓晴與杜凱琹合力出戰雙打，「讓二追三」為港隊打開紀錄。（01體育記者袁志浩攝）

港隊組合首局初段領先4：1，瑞典組合其後反超前，港隊以9：11先輸一局。次局，李皓晴初段連番失誤，港隊落後1：4，及後一度拉開5分的差距，再輸一局5：11。第三局，港隊不容再失，雙方爭持，打成7：7時連取2分，可惜再被瑞典追成平手，幸好以11：9扳回一城。

港隊追回一局後，第四局早段拉開4分優勢，李皓晴／杜凱琹再取一局11：4，港隊追成2：2。港隊教練張瑞在暫停繼續鼓勵，這對港隊組合乘勢以11：8反勝，首場驚險以3：2逆轉拿下首分。

港隊女乒首場由杜凱琹／李皓晴出戰雙打，二人驚險取勝。（路透社）

（01體育記者袁志浩攝）

香港隊第二場由朱成竹登場打單打，與削球手貝絲唐（Linda Bergström）交手，朱成竹首局同樣先落後，曾經落後6：9，這名27歲港將追成9：9後再失兩分，港隊同樣是先失守的一方。

朱成竹第二局再度落後，即使在落後7：10，她立即連追3分打成平手，雙方及後五度「刁時」，最後以14：16再輸一局。

朱成竹第三局初段連失3分，即使暫停後再連番失守，落後至1：7，朱成竹調整後急起直追，力追至8：8，再以12：10追回一局。朱成竹愈打愈順，第四局曾經拉開5分差距，並以11：5追成局數2：2。

港隊再度需要打決勝局，雙方局中爭持，朱成竹中段連失3分，當朱追近至7：8時再失兩分，加上一板落網，瑞典以局數3：2，場數追成1：1。

朱成竹在單打一勝一負。（01體育記者袁志浩攝）

杜凱琹第三場為港隊披甲，以11：5連贏兩局，卡碧隨後回敬兩局，杜凱琹連輸8：11及3：11，被追成2：2，連續3場需要戰至決勝局。杜凱琹初段連失5分，其後曾經反超前8：7，惜她未能為港隊取勝，戰至「刁時」再輸10：12，杜凱琹遭逆轉，港隊落後場數1：2。

港隊第四場不容有失，朱成竹再登場鬥貝加特，這名港將不負眾望，直落三局11：8﹑11：4﹑11：6擊敗對手，助港隊場數追成2：2平手。

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杜凱琹第三場領先下反負。（01體育記者袁志浩攝）

瑞典的卡碧在決勝局一度小腿受傷，其後如常作賽。（路透社）

香港隊的命運落在「大師姐」李皓晴手上，對戰瑞典的貝絲唐。面對削球手，李皓晴以上旋應對，未能找到進攻的機會，連輸兩局5：11及6：11。李皓晴第三局連番失誤，負隅頑抗下追成9：9，雙方再以10：10平手「刁時」，最終再輸10：12，港隊力戰五場不敵瑞典，女團16強止步。