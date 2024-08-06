巴黎奧運．直播｜港隊乒乓女團登場　16強惡鬥瑞典爭晉級

由杜凱琹﹑朱成竹﹑李皓晴組成的港隊乒乓女子隊，出戰巴黎奧運女團16強，與瑞典爭奪出線席位。



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去屆東京奧運乒乓球女團銅牌戰，李皓晴、杜凱琹及蘇慧音打出驚喜，力克德國站上頒獎台。雖然蘇慧音近年因傷避戰，但去屆以後備身分前赴東京的朱成竹，早前在世錦賽表現可人，協助港隊於4強以場數3：2險勝勁敵中華台北，奪得一面銅牌，港隊女乒今屆會否以新陣容亮相，值得期待。

另外，3年前以一句「X你企中間」成為網民焦點的李靜，今年由女隊教練榮升總教練，巴黎奧運是他上任後的首個重大考驗。

巴黎奧運直擊︱乒乓混雙失落銅牌 杜凱琹：跟頒獎台仍差一大步

（路透社）

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巴黎奧運乒乓｜直板打法盛轉衰 法國17歲少年菲歷斯勒邦成新希望