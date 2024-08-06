巴黎奧運．直播｜港隊乒乓女團登場 16強惡鬥瑞典爭晉級
撰文：趙子晉
出版：更新：
由杜凱琹﹑朱成竹﹑李皓晴組成的港隊乒乓女子隊，出戰巴黎奧運女團16強，與瑞典爭奪出線席位。
⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️
去屆東京奧運乒乓球女團銅牌戰，李皓晴、杜凱琹及蘇慧音打出驚喜，力克德國站上頒獎台。雖然蘇慧音近年因傷避戰，但去屆以後備身分前赴東京的朱成竹，早前在世錦賽表現可人，協助港隊於4強以場數3：2險勝勁敵中華台北，奪得一面銅牌，港隊女乒今屆會否以新陣容亮相，值得期待。
另外，3年前以一句「X你企中間」成為網民焦點的李靜，今年由女隊教練榮升總教練，巴黎奧運是他上任後的首個重大考驗。
巴黎奧運乒乓｜直板打法盛轉衰 法國17歲少年菲歷斯勒邦成新希望
巴黎奧運體操直擊︱親睹美國體操女王氣度 縱失金牌無負傳奇之名巴黎奧運｜全紅嬋表現無敵 偕陳芋汐晉級跳水10米台決賽巴黎奧運｜自由體操比拉絲輸0.033分飲恨 巴西名將安達迪封后巴黎奧運．體操｜岡慎之助單槓再添金 中國與中華台北並列銅牌巴黎奧運｜平衡木齊齊失平衡 比拉絲罕見犯錯失牌 隊友跌得更慘巴黎奧運羽毛球｜何冰嬌女單摘銀 一個舉動獲大讚「簡直是天使」巴黎奧運｜「法國菲比斯」拒中國教練握手被轟 親自道歉互送公仔潘展樂為何游得這麼快？親述在國內科學化訓練成才︱巴黎奧運巴黎奧運｜于洛兩金震撼菲律賓狂收獎勵 兩房單位升級三房連車位巴黎奧運｜中國女籃分組賽出局 內地網民熱議「諷刺的27分」