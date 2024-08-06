巴黎奧運｜日本男排遭反勝　帶亡友遺願出戰　混血男神高橋藍痛哭

巴黎奧運男子排球八強上演日本對意大利的重量級戲碼，日本隊肩負近半世紀重返四強的重任以及早逝隊友藤井直伸的遺願出戰，頭兩局以2：0輕取對手，第三局他們領先24：21，跟勝利只有一分隔，可是這一分遲遲未得，終比意大利後上連贏兩局追平。

決勝局日本亦曾領前15：14，關鍵時刻意大利連取3分，又一次後上成功並以局數3：2結束這場戲劇性和張力十足的比賽。日本主將高橋藍賽後哭成淚人，他在對手胸前痛哭一幕的揪心畫面被網民瘋傳，紛紛表示自己也看得哭了，甚至誇張表示「我的淚腺崩潰了」。



日本男排球員高橋健太郎，在後備席拿着已故隊友藤井直伸的照片。（Getty Images）

早逝「日本最佳二傳手」藤井直伸

3年前東京奧運，如旭日初升的日本男排主場出戰，突破分組賽晉級八強才被巴西淘汰，一年後爆出晴天霹靂的噩耗——獲譽「日本最佳二傳手」的藤井直伸，公開自己患上末期胃癌的消息。他在東京奧運後才跟同為排球員的佐藤美彌結婚。

藤井直伸努力抗癌，期待復出賽場，再次跟隊友並肩出戰巴黎奧運，無奈仍在去年3月離世。一班隊友帶着他的遺願爭入奧運，取得資格一刻他們拿出代表藤井直伸生前所穿的3號球衣，當時高橋藍向鏡頭說：「藤井前輩，我們做到了，你看到了嗎？」巴黎奧運賽場，日本隊將藤井直伸的照片放在後備席，讓已在天上的他跟隊友繼續並肩作戰。

巴黎奧運．男排︱高橋藍帶領日本隊一度2：0領前意大利。（Getty Images）

童話故事一樣的夢幻開局

意大利是男排傳統強隊，目前世界排名第三；日本近年進步神速，今年在世界排球聯賽（VNL）晉身決賽，不敵法國獲得亞軍，去年VNL他們亦曾在季軍戰擊敗意大利奪銅，目前世界排名第二，較今屆奧運八強對手意大利還要高一位。

比賽由開始已張力十足，日本以25：20、25：23先贏兩局，第三局他們領先24：21，只差一分便可以48年來首度晉身準決賽，可是日本隊未能把握，被意大利27：25追回一局，跟分組賽對德國時情況相若，日本被對手後追時，似乎未能從失去那關鍵一局中恢復過來，24：26再失一局。

巴黎奧運．男排︱高橋藍哭成淚人，在對手加拉斯（Gianluca Galassi）胸前狂哭。（路透社）

與四強只差一步的遺憾結束

決勝局日本曾以15：14佔優，又是只差一分便出線，日本再次崩潰下來，被意大利連贏三分以17：15勝出，局數3：2取得逆轉勝。

出線四強這麼近、那麼遠，「混血男神」高橋藍哭成淚人，在對手加拉斯（Gianluca Galassi）胸前狂哭，加拉斯是高橋藍在意大利球隊芒薩（Monza）的前隊友。之後他獲教練安慰時仍在哭，媽媽在場邊給他一個大大的擁抱，高橋藍又在媽媽懷中哭了好一陣子，獲媽媽溫言鼓勵，高橋似乎慢慢冷靜下來。

高橋藍痛哭 網民：我的淚腺崩潰了

日本網民看到加拉斯安慰高橋藍這催淚一幕，紛紛表示自己也哭過不停，甚至誇張表示「我的淚腺崩潰了」，也有人希望他能向加拉斯復仇。

不過日本隊在賽後收拾心情，高橋健太郎高舉藤井直伸的照片，之後全軍大合照，眾人一起向藤井直伸致敬。

認識日本男排混血男神高橋藍：

日本全軍大合照，眾人一起向藤井直伸致敬。（Getty Images）

法籍教練領軍最後一仗留憾

隊長石川祐希取得全隊最高的32分，他賽後稱：「我們未能把握機會取勝，我們來這裏的目標是贏得獎牌，未能達成實在非常遺憾。」

今仗同時是日本男排法國籍教練Philippe Blain領軍最後一仗，「我很傷感，這是場很接近的比賽，我們跟四強曾如此接近。不過我們仍為在這裏的成就感自豪，這場是我們今屆賽事表現最佳的一仗。」