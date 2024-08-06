巴黎奧運｜全紅嬋必殺技曾讓所有裁判給10分　但也她的最大是夢魘

17歲的全紅嬋將於今晚9時出戰巴黎奧運跳水女子10米台決賽。翻查全紅嬋近年的大賽成績，她的必殺技是難度系數3.3的動作207C「向後翻騰三周半抱膝」，她在去年世錦賽曾經跳出完美的207C，7位裁判都給予10分，獲得99分滿分。

然而，成也207C，敗也207C。一直以來，全紅嬋這套動作表現不穩定，這一跳可以是最高分的一跳，也可能是最低分的。故此，207C很有機會是決勝的關鍵。



巴黎奧運，全紅嬋以初賽及準決賽首名入決賽。（Getty Images）

根據以往大賽，全紅嬋的5跳按次序如下：

第一跳：107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.0）

第二跳：407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）

第三跳：6243D「臂立向後翻騰兩周轉體一周半」（難度系數：3.2）

第四跳：207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.3）

第五跳：5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.2）



在這五套動作中，第四跳的207C被視為全紅嬋的必殺技，多次跳出90分以上的成績。在巴黎奧運準決賽未盡全力下，全紅嬋的207C都跳出了90.75分的成績，為所有選手在準決賽中最高分的一跳。

全紅嬋在準決賽的207C。（微博）

初賽及準決賽成績：全紅嬋表現無敵 偕陳芋汐晉級跳水10米台決賽

今年的多哈世錦賽，全紅嬋的207C獲得4個10分及3個9.5分，取得接近滿分的97.35分。在今年3月的跳水世界盃德國站，她的207C得到6個10分及1個9.5分，扣除最高及最低各兩個評分，取得滿分的99分。在去年的福岡世錦賽，全紅嬋的207C更加締造了一次跳水奇蹟，7位裁判全部給她10分，得滿分的99分。這套動作也是她3年前東京奧運奪冠的關鍵。

全紅嬋（路透社）

然而，207C是必殺技，但也是全紅嬋的夢魘。

以穩定性而言，207C最她最差的一套。狀態好時她的207C可達完美，但一跳得差的時候，最易有嚴重失誤，可以連70分也沒有。在近年大賽決賽，全紅嬋的207C可以高分到99分，但亦試過低到得69分。面對實力同樣頂尖的中國隊隊友陳芋汐，這個差距足以決定冠亞軍。

全紅嬋（路透社）

在今年4月的跳水世界盃總決賽，全紅嬋在207C失手，只得66分，為5跳中最低分的一跳，不敵陳芋汐得銀牌。在今年3月的跳水世界盃加拿大站，全紅嬋的207C得77.55分，最後也得銀牌。去年的跳水世界盃總決賽，全紅嬋的207C只得69.3分。她也曾經因為207C失誤而在賽場上灑淚，「那時候死練207，然後就沒跳好，特別難過」。

全紅嬋的教練陳若琳也表示：「每天就為這個207受折磨，不光是她，其實也在受折磨，就是很莫名其妙。不懂為什麼每次比完賽，她的207就跟不會跳了一樣，又要從頭開始，從3分4分跳到10分，再從3分4分跳到10分。」