夏辛奧運「玩命之旅」先奪銅　5000米決賽又出事故︱巴黎奧運田徑

荷蘭名將夏辛（Sifan Hassan）3年前將奧運田徑場當成陸運會一樣，寫下同一屆奧運出戰1500米、5000米和10000米跑並獲得2金1銅創舉，她在1500米初賽倒地後由第尾追上跑第一的瘋狂一幕，令她一夜成名。

今屆巴黎奧運她的「玩命之旅」難度再次升級，奧運前宣布今屆出戰5000米、10000米及馬拉松，今晨她先出戰5000米決賽再踏頒獎台，並且又一次出現事故。



巴黎奧運田徑︱看到這一幕不用害怕，夏辛和對手不是跌倒，只是賽後倒地慶祝。（Getty Images）

好勝愛挑戰的中長跑女王

巴黎奧運前夏辛接受Olympics.com訪問，談及一件童年往事，說有個朋友向她發出挑戰，跟她比賽鬥跑步，她不情不願接受，無意中激發她的好勝心：「我記得由100米鬥到800米，直到我贏為止。」

她在東京奧運寫下連戰三項中距離並全數獲獎創舉，夏辛當時曾說過，這樣做是為了向全球女孩作出示範，鼓勵她們勇敢追夢。

巴黎奧運田徑︱夏辛（左）再上頒獎台，5000米摘銅。（Getty Images）

5000米決賽戰果反轉再反轉

她在長跑王國埃塞俄比亞出生，15歲那年移居荷蘭，在新的家繼續練跑，第一課訓練已經搏到盡，「我跑得太耐，跑到腳已在流血。」好勝又愛挑戰，成就大家熟悉的長跑女王，2023年她再作新嘗試，4月初戰倫敦馬拉松，比賽期間她趣怪事多多，跑過龍錯過水站要擰轉身拿水，賽事餘下19公里兩度停下來拉筋，落後對手28秒仍憑後勁追上，奪冠後她說：「真是很神奇，我從未想過能完成馬拉松。」同年10月她在芝加哥馬拉松跑出2小時13分44秒，為女子史上第二最快成績。

女子5000米是夏辛今屆奧運首項賽事，決賽又一次出事——肯雅選手切貝特（Beatrice Chebet）以14分28.56秒率先過終點，另一肯雅女將傑耶干（Faith Kipyegon）接着衝線，夏辛再施凌厲後勁得第三名。不過賽後傑耶干被指「明顯干擾對手」犯規，一度被取消資格，夏辛獲提升為亞軍。

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「只要你別放棄，便會遇上光明及美麗事情」

及後大會作出更正，指肯雅隊提出上訴，國際田聯恢復傑耶干的銀牌，於是三甲依然是切貝特、傑耶干及夏辛。夏辛賽後跟對手一起倒在跑道上慶祝，毫不介意自己獎牌的顏色是什麼，很享受一場全力拚盡較量的比賽。

夏辛在跑道外常常帶笑，散發滿滿正能量，「我們一旦接受挑戰，便會說：這就是人生，來讓它變得美麗吧……我很感恩擁有的一切，黑暗過後，總有光明，辛苦過後，便會輕易……生命是美好的。」

接着她會參加10000米賽事，並在8月11日出戰女子馬拉松，勢再譜寫奧運另一創舉：「只要你別放棄，我知道便會遇上光明及美麗的事情。」