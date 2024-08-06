全紅嬋巴黎奧運跳水直播｜今晚9時女子10米台決賽　鬥陳芋汐爭金

全紅嬋將於香港時間今晚9時出戰巴黎奧運跳水女子10米台決賽，最大對手會是中國隊隊友陳芋汐。兩人的實力遠遠拋離其他選手，過去3年壟斷各項大賽的金牌，相信今屆的奧運金牌也是全紅嬋及陳芋汐之爭。

17歲的全紅嬋在初賽及準決賽皆以首名晉級，至於18歲的陳芋汐在初賽及準決賽都是次名晉級。兩人日前合作拍檔，為中國隊贏得女子雙人10米台冠軍。



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陳芋汐（左）及全紅嬋（右）日前在雙人10米台贏得金牌。（路透社）

巴黎奧運跳水女子10米台準決賽：

在準決賽，全紅嬋同樣由第一跳起領先帶到尾，其中3跳成績為全場最高，以421.05分晉級決賽。陳芋汐落後18分，以403.05分次名晉級。

全紅嬋準決賽成績：421.05分



第一跳：85.5分【107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.0）】

第二跳：73.6分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）

第三跳：84.8分【6243D「臂立向後翻騰兩周轉體一周半」（難度系數：3.2）】

第四跳：90.75分【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.3）】

第五跳：86.4分【5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.2）】



陳芋汐準決賽成績：403.05分



第一跳：79.5分【107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.0）】

第二跳：72分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）】

第三跳：87.45分【626C「臂立向後翻騰3周抱膝」（難度系數：3.3）】

第四跳：82.5分【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.3）】

第五跳：81.6分【5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.2）】



全紅嬋（Getty Imgaes）

巴黎奧運跳水女子10米台初賽：

在初賽，全紅嬋由頭帶到尾，首4跳皆是全場最高分，而第五跳的積分則排第二，以421.25分首名晉級。陳芋汐的發揮較慢熱，落後39.1分以382.15分，次名晉級。

全紅嬋初賽成績：421.25分



第一跳：81分【107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.0）】

第二跳：89.6分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）

第三跳：86.4分【6243D「臂立向後翻騰兩周轉體一周半」（難度系數：3.2）】

第四跳：87.45分【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.3）】

第五跳：76.8分【5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.2）】



全紅嬋（路透社）

陳芋汐初賽成績：382.15分



第一跳：73.5分【107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.0）】

第二跳：72分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）】

第三跳：84.15分【626C「臂立向後翻騰3周抱膝」（難度系數：3.3）】

第四跳：69.3分【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.3）】

第五跳：83.2分【5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.2）】

