全紅嬋巴黎奧運跳水直播｜第一跳完美滿分　擊敗陳芋汐衛冕成功

全紅嬋於香港時間今晚9時出戰巴黎奧運跳水女子10米台決賽，最大對手會是中國隊隊友陳芋汐。兩人的實力遠遠拋離其他選手，過去3年壟斷各項大賽的金牌，相信今屆的奧運金牌也是全紅嬋及陳芋汐之爭。最終，全紅嬋由頭帶到尾，以4.9分之差擊敗陳芋汐得金牌，衛冕成功。

17歲的全紅嬋是上屆東京奧運金牌得主，在今屆的初賽及準決賽皆以首名晉級，至於18歲的陳芋汐在初賽及準決賽都是次名晉級。兩人日前合作拍檔，為中國隊贏得女子雙人10米台冠軍。



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全紅嬋（路透社）

決賽第五跳：

在最後的第五跳，陳芋汐及全紅嬋採取相同的動作，跳出同分，同得81.6分。全紅嬋總分425.6分贏得金牌，陳芋汐少4.9分得銀牌。朝鮮的金美萊以372.1分得銅牌。全紅嬋連續兩屆奧運在10米台封后，陳芋汐則連續兩屆得銀牌。

總結5跳表現，全紅嬋優勝，其中4跳為該輪最高分，唯有第三跳稍有失準，分數排第二。

陳芋汐：81.6分【5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.2）】

陳芋汐總分：420.7分

全紅嬋：81.6分【5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.2）】

全紅嬋總分：425.6分

全紅嬋（新華社）

決賽第四跳：

兩人同樣是207C，在陳芋汐的一跳，裁判給她8.5至9.5分，撇除最高及最低各兩個評分外，3個9分相加再乘難度，今輪獲得89.1分。全紅嬋這一跳成績更好，裁判給她9分式9.5分，得到92.4分。經過4跳後，全紅嬋以344分繼續領先，優勢稍微擴大至4.9分，陳芋汐以339.1排次席。

陳芋汐：89.1分【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.3）】

陳芋汐總分：339.1分

全紅嬋：92.4分【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.3）】

全紅嬋總分：344分

全紅嬋（路透社）

決賽第三跳：

在陳芋汐的一跳，裁判給她8.5至9.5分，撇除最高及最低各兩個評分外，3個9分相加再乘難度，今輪獲得89.1分。全紅嬋的一跳略有瑕疵，水花略大，所有裁判給她8分，獲得76.8分。三跳過後，全紅嬋的優勢被大幅收窄，以251.6分領先，比250分的陳芋汐僅多1.6分。

陳芋汐：89.1分【626C「臂立向後翻騰3周抱膝」（難度系數：3.3）】

陳芋汐總分：250分

全紅嬋：76.8分【6243D「臂立向後翻騰兩周轉體一周半」（難度系數：3.2）】

全紅嬋總分：251.6分

全紅嬋準備第三跳的6243D動作。（路透社）

決賽第二跳：

陳芋汐登場，裁判給她8分或8.5分，獲得78.4分。全紅嬋登場，裁判給她8.5分或9分，獲得84.8分。兩跳後，全紅嬋總分174.8分，領先160.9分的陳芋汐，差距為13.9分。

陳芋汐：78.4分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）】

陳芋汐總分：160.9分

全紅嬋：84.8分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）】

全紅嬋總分：174.8分

陳芋汐（路透社）

決賽第一跳：

陳芋汐排尾二出場，裁判給她9分或9.5分，獲得82.5分。全紅嬋壓軸登場，跳出完美表現，7位裁判全部給予她10分，扣除最高及最低各兩個分數，將中間的3個評分再乘難度，即是滿分30分乘難度3，等於90分。全紅嬋領先，陳芋汐排次席。

陳芋汐：82.5分【107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.0）】

全紅嬋：90分【107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.0）】

全紅嬋第一跳滿分，全部裁判給予10分。（TVB片段截圖）

全紅嬋（新華社）

陳芋汐（新華社）

陳芋汐（左）及全紅嬋（右）日前在雙人10米台贏得金牌。（路透社）

巴黎奧運跳水女子10米台準決賽：

在準決賽，全紅嬋同樣由第一跳起領先帶到尾，其中3跳成績為全場最高，以421.05分晉級決賽。陳芋汐落後18分，以403.05分次名晉級。

全紅嬋準決賽成績：421.05分



第一跳：85.5分【107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.0）】

第二跳：73.6分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）】

第三跳：84.8分【6243D「臂立向後翻騰兩周轉體一周半」（難度系數：3.2）】

第四跳：90.75分【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.3）】

第五跳：86.4分【5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.2）】



陳芋汐準決賽成績：403.05分



第一跳：79.5分【107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.0）】

第二跳：72分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）】

第三跳：87.45分【626C「臂立向後翻騰3周抱膝」（難度系數：3.3）】

第四跳：82.5分【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.3）】

第五跳：81.6分【5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.2）】



全紅嬋（Getty Imgaes）

巴黎奧運跳水女子10米台初賽：

在初賽，全紅嬋由頭帶到尾，首4跳皆是全場最高分，而第五跳的積分則排第二，以421.25分首名晉級。陳芋汐的發揮較慢熱，落後39.1分以382.15分，次名晉級。

全紅嬋初賽成績：421.25分



第一跳：81分【107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.0）】

第二跳：89.6分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）

第三跳：86.4分【6243D「臂立向後翻騰兩周轉體一周半」（難度系數：3.2）】

第四跳：87.45分【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.3）】

第五跳：76.8分【5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.2）】



全紅嬋（路透社）

陳芋汐初賽成績：382.15分



第一跳：73.5分【107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.0）】

第二跳：72分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）】

第三跳：84.15分【626C「臂立向後翻騰3周抱膝」（難度系數：3.3）】

第四跳：69.3分【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.3）】

第五跳：83.2分【5253B「向後翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.2）】

