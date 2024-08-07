巴黎奧運｜全紅嬋罕有激動爆喊　跟教練陳若琳深情擁抱解3年心結

巴黎奧運全紅嬋衛冕女子10米高台跳水金牌，小妮子性格率真愛玩，比賽時冷靜沉着，完成最後一跳得悉分數後，卻罕有地激動爆喊，跑向教練陳若琳，兩師徒來一記深情擁抱。

全紅嬋賽後解釋，這記勝過千言萬語的擁抱意味深長，親揭兩師徒之間曾經鬧不和，因此奪冠那一刻「我們都忍不住了」。



陳若琳溫言安慰賽後大哭的全紅嬋。（路透社）

全紅嬋專屬教練大有來頭

兩屆奧運高台跳水冠軍，一路走來當然不易。全紅嬋這個跳水奇才，14歲便登上奧運頒獎台最高一級，當然要找一位具份量的教練好好培養，幫助她走過年輕女子跳水運動員的最大難關——發育。東京奧運後，中國隊為全紅嬋找了一個完美的專屬教練：陳若琳。

陳若琳可說是上一代的高台跳水王者，歷來贏過5面奧運金牌，包括在2008及2012年兩屆奧運於女子個人10米台摘金。北京奧運首次摘金時只得16歲，是個曾經歷全紅嬋成長必經階段遇上的困難的過來人。她退役後做過跳水裁判，東京奧運後擔任全紅嬋的教練，幫助全紅嬋面對青春期發育及一舉成名後的處境。

衛冕金牌後罕有激動爆喊

早已贏盡所有重要冠軍的全紅嬋，賽後罕有激動爆喊，反應大得令人出乎意料。當全紅嬋跳完最後一跳，上水後先禮貌地向全場鞠躬，之後跑向教練陳若琳，兩師徒來一記深情擁抱，全紅嬋在陳若琳懷中哭了好一陣子。陳若琳撫摸她的臉蛋，甚至被影到有一下捏她的臉蛋，溫馨地叫她展露笑容。

看慣平日兩師徒的親暱互動，外界只當二人一直感情要好，不過全紅嬋接受香港傳媒圍訪時，提到她與陳若琳曾經鬧不和，「我們倆在東京玩的時候，奧運會之後她帶我了。然後在這中間，我跟她有矛盾。我也跟她吵過吧。」

全紅嬋教練陳若琳是奧運5金得主，有內地傳媒稱她為「最美教練」。（微博）

深情擁抱解3年心結

全紅嬋想了一想，繼續說道：「也是覺得很不好吧，她帶了我3年、快4年了，這期間我覺得她更辛苦一點，一直跟着我，然後一直以來在照顧我……」說着說着，她看來有點感觸，「我們倆一瞬間都忍不住了」。

全紅嬋三言兩語說出跟教練陳若琳之間的3年心結，對方其實未必放在心上，但全紅嬋明顯耿耿於懷，於是情緒一下子洶湧爆發出來，這對年齡只差14歲的兩師徒，以一記深情擁抱將矛盾盡數化解。對於突然激動大哭的奪金反應，全紅嬋嘗試解說當刻錯綜複雜的情緒，「很開心吧，然後這3年，自己經歷了挺多的，忍不住了。」

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全紅嬋在巴黎奧運衛冕的這面高台跳水金牌，得來不易。（路透社）

全紅嬋（右）在頒獎台上表情多多。（路透社）