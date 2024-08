菲比斯：作弊泳手應終身停賽　昔日為證清白每周做額外測試︱奧運

巴黎奧運游泳館受23名中國泳手東京奧運前藥檢不合格仍獲放行出賽風波影響,頓成中西兩大陣營角力場,美國、英國、澳洲泳手紛表態質疑藥檢制度和中國泳手,潘展樂、覃海洋奪金後亦作出反擊,雙方針鋒相對,劍拔弩張之際,游泳界最有江湖地位的美國「水神」菲比斯(Michael Phelps)在今屆游泳賽事完結後再次表態,聲言犯禁泳手應被罰終身停賽。



「水神」遊花都,菲比斯已退役仍獲邀到專為獎牌選手之設的Champions Park上行天橋。(路透社)

《紐約時報》近月三度揭中國泳手犯禁

中國游泳隊巴黎奧運18女、13男參賽泳手當中,包括11個涉及東京奧運前被驗出對違禁藥物曲美他嗪(Trimetazidine)呈陽性反應的泳手,東京奧運金牌泳手張雨霏和汪順均屬當時禁檢不合格的選手。事緣今年4月美國《紐約時報》報道23名中國游泳運動員在出戰東京奧運前一個月,被驗出對違禁藥物曲美他嗪(Trimetazidine)呈陽性反應。

世界反禁藥組織(The World Anti-Doping Agency,簡稱WADA)確認此事,卻未作任何處罰,並容許涉案運動員參賽,事件震撼全球,以美國為首的多國泳手以至運動員組織相繼發聲批評WADA。之後《紐約時報》持續跟進,再爆出多兩宗中國泳手犯禁事件,最新一宗涉及兩泳手在2022年對類固醇呈陽性反應,但最終獲中國官員放行,其中一人更在巴黎奧運獲獎牌,惟相關報道並未開名指明是哪兩位運動員。

美國游泳名將菲比斯到國會作證。(路透社)

菲比斯:犯禁泳手應判終身停賽

美國國會就反禁藥措施進行聆訊,早前邀得菲比斯發言:「在我而言,明顯地WADA任何改革嘗試都是失敗,它仍有根深柢固的結構問題,並已一次又一次證明,那會摧毀國際體壇的誠信以及運動員公平競技的權利。」菲比斯當時指出,「身為運動員,我們已不能再盲目對世界反禁藥組織投以信任,它持續證明那是個無能(incapable)或是不願意在全球各地持續執行一貫政策的組織。」

菲比斯在中國泳手禁藥風波中表態,認為應重罰犯禁泳手終身停賽,「假如你(對藥物測試)呈陽性反應,便不應獲准再回來比賽,簡單明確,我相信一次不忠百次不用(I believe one and done)。」

中國在男子4X100米混合泳接力擊敗美國奪金。(Getty Images)

「我以清白之身贏得23面金牌」

中方解釋23泳手因「食物受污染」才導致藥檢不合格,說法獲WADA及世界泳聯承認,當中9人在巴黎奧運獲得獎牌。中國在男子4X100米混合泳接力擊敗美國奪金,法國獲得銅牌,英國只得「梗頸四」,蛙王比迪(Adam Peaty)賽後抱怨,「假如你觸池而知道自己是作弊,你並沒有獲勝,是嗎?」

菲比斯認為,藥檢不合格的中國以至任何國家泳手,都不應獲准參加東京或巴黎奧運,「假如不是每個人都進行同樣測試,我會覺得問題很嚴重,因為那代表運動並非公平公正。如果你要冒險犯禁,那你便不屬於這裏。」

菲比斯為美國五戰奧運,共贏得23金3銀2銅,是史上獲得最多奧運獎牌的運動員,「我在整個游泳生涯都被稱呼為作弊者,每個星期我都主動要求額外進行血液和尿液測試,為什麼?就是為了能夠向其他人說我沒有作弊,我是清白的,測試結果就在這裏。」菲比斯強調,「我以清白之身做到,乾淨地贏得23面金牌,這是能做到的。」

建議犯禁泳手「參加作弊者運動會」

他更表示,在役時根本不是在公平或乾淨環境下作賽,「我曾懷疑過一些對手,但那不在我控制範圍內」,菲比斯重申,「假如你對禁藥呈陽性反應,便永遠不應獲准回來作賽」,又稱:「看到泳手付出4年努力備戰奧運,然後成果被作弊者奪去,讓我心碎。這是不對的,我會堅持這點,我會永遠堅持到底。」

他更大膽建議,不想守規則的泳手「去參加作弊者運動會,讓奧運會保持誠信。」菲比斯的提議並非天方夜譚,去年來自澳洲的商人Aron D'SouzaIn曾公開宣布舉行一個可讓運動員服食改善表現藥物參賽的運動會「the Enhanced Games」。