吳艷妮巴黎奧運出戰女子100米欄｜跨欄女神初賽12.97秒明戰復活賽
撰文：普利森
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中國「跨欄女神」吳艷妮，周三（7日）出戰巴黎奧運女子100米欄初賽。賽前「吳艷妮奧運首秀進入死亡之組」便登上微博熱搜，這名今季成績曾登亞洲第一的中國跑手，將與世界紀錄保持者阿穆辛等好手同組競技。
本文末附TVB直播連結，並第一時間為大家文字直播吳艷妮在巴黎奧運戰況。
吳艷妮近年憑漂亮外表及張揚性格，在國內人氣高企，雖然亞運偷步一事曾讓她備受批評，被稱為「網紅運動員」，不過踏入2024年，吳艷妮屢創佳績，6月更跑出12.74秒，當時為本賽季亞洲最佳成績，用實力擊碎外界質疑。
然而，今次巴黎奧運女子100米欄初賽，她被分到的第一組，可謂高手雲集，包括女子100米欄世界紀錄保持者阿穆辛（Tobi Amusan），這名尼日利亞跑手曾在2022年跑出12.12秒。以12.69秒錄得今季亞洲最佳成績的日本選手福部真子，亦為吳艷妮同組對手。
事實上，如按個人最佳成績排名，吳艷妮12.74秒的時間，在第一組8名跑手中只排名第7。根據賽制，每組前3名以及非小組前3名的最快3名跑手，能直接晉級至準決賽，其餘錄有效成績的選手，則會進入復活賽。
吳艷妮造型與平時相似，未有作特別打扮，起跑前對攝影機做出」單手心心」動作。
阿穆辛以12.49秒獲首名，吳艷妮則以12.97秒排在小組第6，力壓荷蘭選手Maayke Tjin-A-Lim 0.01秒。
吳艷妮將會在香港時間8月8日16:35出戰復活賽，力爭晉級。
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