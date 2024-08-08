巴黎奧運跳水男子3米板決賽直播｜21:00上演　王宗源謝思埸爭金

巴黎奧運跳水男子3米板決賽，於香港時間8月8日晚上9時舉行，中國的王宗源及謝思埸爭奪金牌。22歲的王宗源在初賽及準決賽皆以首名晉級，他在上屆東京奧運贏得銀牌。28歲的謝思埸以衛冕身分參賽，在初賽及準決賽都以次名晉級，落後隊友王宗源。王、謝兩人在初賽及準決賽的表現明顯超班，高出其他選手幾十分，相信金牌會是兩人之金。較早前，王宗源及謝思埸合力衛冕了男子雙人3米板。



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預計王宗源六跳動作：

第一跳：【407C「向內翻騰三周半抱滕」（難度系數：3.4）】

第二跳：【5337D「反身翻騰一周半轉體三周半」（難度系數：3.5）】

第三跳：【5156B「向前翻騰兩周半轉體三周屈體」（難度系數：3.9）】

第四跳：【307C「反身翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.5）】

第五跳：【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.6）】

第六跳：【109C「向前翻騰四周半抱膝」（難度系數：3.8）】



預計謝思埸六跳動作：

第一跳：【5154B「向前翻騰兩周半轉體兩周屈體」（難度系數：3.4）】

第二跳：【5353B「反身翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.3）】

第三跳：【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.6）】

第四跳：【307C「反身翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.5）】

第五跳：【407B「向內翻騰三周半屈體」（難度系數：3.7）】

第六跳：【109C「向前翻騰四周半抱膝」（難度系數：3.8）】



王宗源（路透社）

準決賽：謝思埸有一跳大失準

在準決賽，形勢如初賽，王宗源的分數由頭帶到尾，除了第五跳稍為失準，分數排該輪第三位外，其餘5跳的分數皆為該輪之首，總分537.85分，比初賽成績更好，再以首名晉級。相反，謝思埸在準決賽較失色，其中第四跳大失準，分數僅排該輪第11位，最後他以505.85分次名晉級，落後王宗源32分。

謝思埸（Getty Images）

初賽：王宗源由頭帶到尾

在初賽的6跳中，王宗源頭4跳的成績都為該輪最高分，由頭帶到尾，以530.65分首名晉級。謝思埸整體表現在王宗源之下，頭5跳分數排該輪第二或第三，只有第六跳獲得最高分，以總分509.6分次名晉級，落後王宗源21.05分。