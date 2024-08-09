巴黎奧運｜美國男籃苦戰挫塞爾維亞 兩大巨星發威領夢幻隊闖決賽
撰文：趙子晉
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星光熠熠的美國「夢幻隊」面臨巴黎奧運的最大挑戰，與塞爾維亞爭入決賽，由勒邦占士﹑史堤芬居里﹑杜蘭特等球星領銜的美國男籃，最多曾經逾35分鐘﹑最多相差落後17分。
幸好兩大巨星勒邦占士與史堤芬居里挺身而出，第四節大反擊，結果以95：91反勝塞爾維亞，驚險闖金牌戰。
球星如雲的美國「夢幻隊」，晉級路未遇壓力，最大煩惱是卡爾教練如何平衡各位球星的上陣時間。
直至四強戰，美國男籃終於遇上挑戰，由祖傑領軍的塞爾維亞，以團體戰應戰，夢幻隊明顯未入局而意外陷苦戰，第二節曾經落後至全場最多的17分，美國隊以43：54完成上半場。第三節，美國隊看來打得更認真，嘗試盡快平反敗局，多次三分試射及失誤，一直未能追近，以63：76進入最後一節。
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