巴黎奧運｜四大免費直播渠道相互爭輝　ViuTV進步明顯值得一讚

今屆巴黎奧運踏入尾聲，香港收穫史上最成功一屆賽事，相信本港觀眾亦經歷了精彩兩周。本次賽事獲香港四個免費電視台直播，網上直播亦大受歡迎，坊間對這數個頻道評價不一。



從哪個平台觀看奧運賽事，對香港人來說可能是一個頗值得深思的問題。TVB、HOY TV、ViuTV及香港電台四個渠道風格不一，不同人有不同喜好。

TVB一貫穩重風格，亦有前香港「飛魚」方力申、跳水「難度王」何沖等體壇名將現場訪問，而且賽後還有第一手獨家訪問；HOY TV則更傾向專業、嚴謹，有李麗珊、李慧詩等奧運名將作解說，特別前者冷靜獨到的發言，曾獲網民大肆稱讚；香港電台相對地較為「低調」，不過伍家謙專業易明的解說，同樣備受好評。

今屆巴黎奧運，四大電視台相互爭輝，各有千秋。（Getty Images）

至於ViuTV則是今屆製作變化較大的電視台，對比起東京奧運，ViuTV今屆除了增加頻道及邀請著名專家外，還加入了不少「新血」。如奧運開幕之前，特備節目《噢！運動主持都要選》曾引起過話題，當中正是要特訓新體育主持，而幾位主持新星亦在今屆奧運中，有份參與直播汲取經驗，符合該台今屆「傳承狂熱」主題。希望數名新人日後能夠接棒，成為香港體育名嘴。

此外，最矚目的「新手」嘉賓莫過於港隊花劍代表蔡俊彥，他也因為今屆奧運解說而聲名大噪。最初他旁述港隊劍擊賽事較為緊張，但之後漸入佳境，輕鬆但不失專業及持平的風格大受歡迎；與此同時，亦有邀請前港隊劍擊代表楊翠玲這種較平實的嘉賓一起同場解說，兩者之間的平衡，更能滿足到大部分觀眾需求。

蔡俊彥（左）與楊翠玲（右）拍檔旁述劍擊，大獲外界好評。（直播截圖）

而其他項目也有不少旁述新面孔，如新項目霹靂舞（Breaking），ViuTV也請來另一位新人，香港霹靂舞代表之一的施嘉鑫（C Plus）為觀眾講解招式及計分標準，同樣解說得清晰易明，不會讓觀眾看得一頭霧水，受到不少網民正評。

香港霹靂舞代表之一的施嘉鑫（C Plus）為觀眾講解招式及計分標準，同樣解說得清晰易明（資料圖片/葉詩敏攝）

縱觀今屆巴黎奧運，四大電視台都有不同定位取向，各有千秋。誠然觀眾看奧運自有期望和喜好，但除了支持一眾新晉香港隊運動員代表，能看到本地運動旁述界亦不斷有新面孔加入，為未來的奧運或其他大型賽事「接棒」，相信也是觀眾喜聞樂見的事。