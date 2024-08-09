巴黎奧運｜直播乒乓男團銅牌戰日本鬥法國　中國21:00決賽爭金

乒乓球男子團體決賽，於香港時間8月9日晚上9時舉行，由中國隊對瑞典隊。中國男團為賽事的頭號種子，成員包括應屆男單金牌樊振東、王楚欽及馬龍。瑞典男團是7號種子，成員包括應屆男單銀牌莫利加特（Truls Möregårdh）、安頓卡爾保（Anton Kallberg）及卡爾遜（Kristian Karlsson）。

今日香港時間下午4時，先舉行法國對日本的銅牌賽。在第一場雙打，法國派出「眼鏡兄」阿歷西斯勒邦（Alexis Lebrun）/高斯（Simon Gauzy）對篠塚大登/戶上隼輔。在第二場單打，法國由「眼鏡弟」菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）對張本智和。第三場單打則由阿歷西斯勒邦對戶上隼輔。



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中國乒乓男團代表王楚欽（路透社）

作為衛冕之師，中國男團在晉級路上未受考驗，由十六強對印度、八強對韓國以至四強對法國，皆以場數3：0獲勝，未失一場。瑞典方面，頭兩圈對丹麥及德國都贏得輕鬆，皆輕取場數3：0，四強對日本陷於苦戰，一度落後場數0：2，最後連贏3場男單反勝3：2闖決賽。

中國乒乓男團代表樊振東（路透社）

奧運自2008年起設立乒乓男團項目，中國隊至今4屆全得金牌，其中35歲老將馬龍經驗最豐富，擁有3面男團金牌，包括倫敦奧運、里約奧運及東京奧運。馬龍擁有5面金牌，包括對上兩屆男單，贏盡錦標，為「雙圈大滿貫」得主。