巴黎奧運跳水直播｜21:00女子3米板決賽　陳藝文昌雅妮爭奪金牌

巴黎奧運跳水女子3米板決賽，於香港時間8月9日晚上9時舉行。中國代表陳藝文及昌雅妮皆能躋身決賽，其中25歲的陳藝文在初賽及準決賽都表現穩健，由頭帶到尾，首名晉級。相反，22歲的昌雅妮狀態一般，在初賽及準決賽各有一跳失準，在前兩圈都是以第四名晉級。



陳藝文（路透社）

昌雅妮（路透社）

準決賽：

在8月8日舉行的準決賽，陳藝文表現進一步提升，比初賽更穩定，5跳的積分皆為該輪最高，總積分由頭帶到尾，以360.85分首名入決賽。

昌雅妮的發揮在陳藝文之下，第一跳難度系數3.0的405B失準，跳出48分，為該輪第二低分。在5跳之中，她有4跳分數在70分之下。最後，她累積得320.15分，以第四名入決賽。

初賽：

在8月7日舉行的初賽，陳藝文除了第三跳稍有瑕疵得66分外，其餘4跳都超過70分，當中3跳為該輪全場最高分。陳藝文在初賽由頭帶到尾，保持領先優勢，以356.4分首名入準決賽。

昌雅妮初賽表現反覆，第二跳難度系數3.1的107B大失誤，只得38.75分，為該輪第三低的分數，令她的排名由第二跌至20位。她在之後4輪回復水準，累積得308.75分，以第四名入準決賽。