巴黎奧運足球決賽直播｜深夜12點男足金牌戰　法國激戰西班牙

巴黎奧運男子足球決賽，於香港時間8月10日凌晨0時，即8月9日深夜12時舉行，由法國對西班牙。

在一日前的季軍戰，摩洛哥以6：0大勝埃及得銅牌。



由名將亨利擔任教練的東道主法國，在分組賽A組3戰全勝入淘汰賽，八強以1：0力挫另一支冠軍熱門阿根廷，四強與埃及法定時間賽和1：1，加時連入兩球贏3：1入決賽。水晶宮前鋒馬迪達（Jean-Philippe Mateta）今屆攻入4球，包括對阿根廷一箭定江山，對埃及梅開二度。

馬迪達（路透社）

西班牙在B組兩勝一負，連贏烏茲別克及多明尼加，但不敵埃及，以次名入淘汰賽。在八強，西班牙贏得清風送爽，以3：0大勝日本，上場四強，「狂牛軍團」以2：1擊敗摩洛哥，闖入決賽。巴塞隆拿小將費文盧比斯（Fermin Lopez）在淘汰賽腳風都順，對日本梅開二度，對摩洛哥攻入扳平一球。