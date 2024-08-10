巴黎奧運直播｜中國乒乓女團21:00出戰決賽 韓國德國16:00爭銅牌
撰文：顏銘輝
出版：更新：
巴黎奧運乒乓女子團體，香港時間8月10日晚上9時舉行，中國對日本爭金牌，合演上屆決賽翻版。中國女團是今屆的頭號種子，成員包括孫穎莎、陳夢及王曼昱。日本女團是今屆的2號種子，成員包括早田希娜、張本美和及平野美宇。
在同日下午4時，先舉行女團季軍戰，由韓國對德國。韓國代表有申裕斌、田志希及李恩惠，而德國則有單曉娜、萬遠及卡夫曼（Annett Kaufmann）。
⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️
今屆中國女團晉級路上十分順利，首圈擊敗埃及；八強面對中華台北，中國隊3場都以3：0取勝，不失一局；四強面對韓國，陳夢/王曼昱在雙打以3：1擊敗申裕斌/田志希，之後兩場單打，孫穎莎、王曼昱都以3：0勝出，再次以場數3：0晉級，入到決賽。
2號種子日本被安排在下線，首兩圈亦不受考驗，同樣以場數3：0贏波蘭及泰國；四強面對德國，日本在雙打先下一城，但第二場單打張本美和落敗，幸好平野美宇及張本美和連贏兩場，以3：1場數勝出入決賽。
自2008年北京奧運設立乒乓女團項目以來，中國隊橫掃全部金牌。上屆中國贏女團的金牌的陣容與今屆一樣，同樣是孫穎莎、陳夢及王曼昱。
巴黎奧運熱話︱賽前為何拿棒敲地三次？田徑賽後為何要敲鐘？巴黎奧運｜霹靂舞運動員被DQ 展示政治標語「給阿富汗女性自由」巴黎奧運｜非洲鑽石國度贏200米金牌 總統宣布全國放假半日慶祝陳藝文跟澳洲選手雞啄唔斷 英語超流利原來靠自學︱巴黎奧運跳水巴黎奧運足球決賽入球精華重溫｜西班牙加時挫法國合演入球騷昌雅妮解釋接連失手原因 兩次都被同一動作考起︱巴黎奧運．跳水巴黎奧運︱陳藝文安慰昌雅妮CP感爆燈 大量有愛互動同對手超老友巴黎奧運拳擊｜卡莉芙無視性別爭議 夢想成真大勝中國拳手奪金