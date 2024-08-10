巴黎奧運直播｜中國乒乓女團21:00出戰決賽　韓國德國16:00爭銅牌

巴黎奧運乒乓女子團體，香港時間8月10日晚上9時舉行，中國對日本爭金牌，合演上屆決賽翻版。中國女團是今屆的頭號種子，成員包括孫穎莎、陳夢及王曼昱。日本女團是今屆的2號種子，成員包括早田希娜、張本美和及平野美宇。

在同日下午4時，先舉行女團季軍戰，由韓國對德國。韓國代表有申裕斌、田志希及李恩惠，而德國則有單曉娜、萬遠及卡夫曼（Annett Kaufmann）。



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中國乒乓女團成員陳夢（Getty Images）

中國乒乓女團成員孫穎莎（Getty Images）

中國乒乓女團成員王曼昱（Getty Images）

今屆中國女團晉級路上十分順利，首圈擊敗埃及；八強面對中華台北，中國隊3場都以3：0取勝，不失一局；四強面對韓國，陳夢/王曼昱在雙打以3：1擊敗申裕斌/田志希，之後兩場單打，孫穎莎、王曼昱都以3：0勝出，再次以場數3：0晉級，入到決賽。

2號種子日本被安排在下線，首兩圈亦不受考驗，同樣以場數3：0贏波蘭及泰國；四強面對德國，日本在雙打先下一城，但第二場單打張本美和落敗，幸好平野美宇及張本美和連贏兩場，以3：1場數勝出入決賽。

自2008年北京奧運設立乒乓女團項目以來，中國隊橫掃全部金牌。上屆中國贏女團的金牌的陣容與今屆一樣，同樣是孫穎莎、陳夢及王曼昱。