巴黎奧運直播｜中國乒乓女團21:00出戰決賽　韓國輕取德國得銅牌

巴黎奧運乒乓女子團體，香港時間8月10日晚上9時舉行，中國對日本爭金牌，合演上屆決賽翻版。中國女團是今屆的頭號種子，成員包括孫穎莎、陳夢及王曼昱。日本女團是今屆的2號種子，成員包括早田希娜、張本美和及平野美宇。

在同日下午4時，先舉行女團季軍戰，由韓國對德國。韓國代表有申裕斌、田志希及李恩惠，而德國則有單曉娜、萬遠及卡夫曼（Annett Kaufmann）。韓國最終直落以3場擊敗美國得銅牌。



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申裕斌/田志希在雙打激戰取勝。（Getty Images）

韓國第一場雙打派出申裕斌拍左手將田志希，面對德國華裔組合單曉娜及萬遠。雙方激戰5局，申裕斌/田志希先贏11：6及11：8，之後德國組合以11：8及12：10扳平，最後韓國組合在決勝局贏11：8，以局數3：2勝出，先下一城。

韓國球手李恩惠。（Getty Images）

第二場單打，韓國的李恩惠贏得輕鬆，以11：8、11：9及11：2擊敗卡夫曼。第三場單打，韓國派出田志希，再以11：6、11：6、11：6輕取單曉娜。韓國直落3場，擊敗德國，贏得女團銅牌。

田志希在第二場擊敗單曉娜。（路透社）

中國乒乓女團成員陳夢（Getty Images）

中國乒乓女團成員孫穎莎（Getty Images）

中國乒乓女團成員王曼昱（Getty Images）

今屆中國女團晉級路上十分順利，首圈擊敗埃及；八強面對中華台北，中國隊3場都以3：0取勝，不失一局；四強面對韓國，陳夢/王曼昱在雙打以3：1擊敗申裕斌/田志希，之後兩場單打，孫穎莎、王曼昱都以3：0勝出，再次以場數3：0晉級，入到決賽。

2號種子日本被安排在下線，首兩圈亦不受考驗，同樣以場數3：0贏波蘭及泰國；四強面對德國，日本在雙打先下一城，但第二場單打張本美和落敗，幸好平野美宇及張本美和連贏兩場，以3：1場數勝出入決賽。

自2008年北京奧運設立乒乓女團項目以來，中國隊橫掃全部金牌。上屆中國贏女團的金牌的陣容與今屆一樣，同樣是孫穎莎、陳夢及王曼昱。